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陳吉仲掌農業部 藍酸綠：官做愈爛升愈快

台灣新聞組／台北29日電

行政院昨天宣布，首屆農業部長由農委會主委陳吉仲接任，環境部長由中興大學校長薛富盛接任；環保署署長張子敬轉任行政院政務委員。藍委批，陳吉仲「無能的主委也只會是無能的部長」。

國民黨立委曾銘宗表示，陳吉仲號稱「小英男孩」，當主委101招就是補助、大撒幣，要不是蔡英文力挺，早該下台。民進黨立委劉世芳表示，陳吉仲有農業專業也很接地氣，是很適合的農業部長人選。

國民黨立委王鴻薇昨批，反正民進黨的官做得愈爛，官等可以升得愈高，陳吉仲曾在蛋荒時說，若沒解決問題他「知所進退」，搞了半天沒有退，反而更進一步升格成農業部長。她說，「無能的主委也只會是無能的部長」，陳吉仲向來行政不中立已是事實，現在官位更大，經費也愈多，難保未來不會以部長之姿繼續行政不中立，跟在野黨打一場資源不對等的選戰。

國民黨立委林思銘昨則表示，陳吉仲農業問題都沒解決，此人事任命就是酬庸，看的是對綠營的忠誠度，而非專業度。

時力立委陳椒華多次公開反對張子敬接任環境部長，指其包庇性騷慣犯、未依法調查等。她昨說，案件尚未調查結束，張子敬任政委，「難道行政院沒人才了嗎」。民眾黨立委張其祿說，農委會變農業部是舊瓶裝新酒、換湯不換藥，原有問題和沉痾恐難突破。

農業專家林裕紘忍不住直言「實在沒有恭賀的心情」，如今看來，農業部的成立，重點不在於能不能做事，而是能不能聽話。一名學者表示，學者應有基本堅持，但薛富盛、陳吉仲都是「小英男孩」。

農業部 國民黨 民進黨

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