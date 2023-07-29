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賴清德中間選民停滯 小笠原：在野整合將威脅

台灣新聞組╱台北29日電

日本學者小笠原欣幸分析台灣2024總統大選趨勢指出，民進黨總統參選人已經穩定了民進黨的支持基礎，但對於擴大中間選民的支持似乎陷入停滯；由於一直沒有出現突破，若是在野陣營整合出一組人選，將可能對其構成威脅。

本報系聯合報報導，目前看來，賴清德穩定保持第一，柯文哲6月的上升態勢已經見頂並呈現反轉現象，侯友宜則開始止跌回穩。

小笠原欣幸說，賴清德的支持率幾乎沒有發生變化。這表示他已經穩定了民進黨的支持基礎，但對於擴大中間選民的支持似乎陷入停滯。然而更加審視後，會發現賴清德對於第二名的領先幅度從6月的4.6個百分點，擴大到7月的7.7個百分點，顯示選戰正往有利的方向推進。然而由於一直沒有出現突破，若是在野陣營整合出一組人選，將可能對其構成威脅。

台北中國時報報導，他也說，柯文哲在6月的上升力道已停下腳步，可能與頻繁失言及女性選民的支持率遠低於男性有關。以TVBS的民調為例，柯文哲的整體支持率是32％，其中男性37％，女性只有28％。柯若要讓支持率重新回到上升趨勢，「失言」和「女性」將成為重要關鍵。

小笠原認為，儘管四間機構對於柯文哲的7月支持率平均值呈現微幅下降，但在TVBS的調查中，他的支持率仍然顯著偏高。在6月的民調中，他以33%的支持率位居第一，這次雖然下降到32%且落居第二，但與賴清德的差距僅1個百分點，屬於誤差範圍之內。TVBS的柯文哲支持率與其他機構顯然有所差異。

小笠原欣幸接著解析民調調查方法，提到TVBS將市內電話和手機樣本比例各占一半，以避免錯過較為支持柯文哲的年輕族群聲音。這次他們將樣本數量從常規的1080增加到1618份，大約增加了1.5倍。另一方面，美麗島電子報雖然僅使用市內電話進行調查，但會根據人口分布做加權修正，提高數據的可靠性。

柯文哲 賴清德 民調

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