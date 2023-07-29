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被指仇女 柯文哲反轟民進黨「一堆性騷」

記者林縉明、蔡晉宇、歐陽良盈╱台北29日電
針對綠營猛貼仇女標籤，台灣民眾黨主席柯文哲表示，一個一堆性騷擾、吃案、性侵、婚外情的政黨，要不要自己回去檢討一下。(記者葉信菉／攝影)
針對綠營猛貼仇女標籤，台灣民眾黨主席柯文哲表示，一個一堆性騷擾、吃案、性侵、婚外情的政黨，要不要自己回去檢討一下。(記者葉信菉／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲近期被綠營猛攻「仇女論」，台北市長任內積欠北流工程款也被掀出。柯文哲今天舉辦售票演唱會，昨更有多名民進黨議員到監察院遞交陳情函，批評是「假演唱、真募款」，規避政治獻金法。柯文哲昨天親上火線逐一反擊，他說，民進黨一堆性騷、吃案、性侵、婚外情，先回去檢討。

柯文哲日前直指民進黨前瞻計畫淪「錢沾」，民進黨主席、總統參選人賴清德本周三中常會時要求黨公職反擊。民進黨連番批評反擊前瞻議題，併抨擊柯文哲「仇女論」、北流積欠1.9億元(台幣，下同，約600萬美元)工程款等。

柯文哲昨親上火線回應，他批評，民進黨專門在製造台灣對立，一開始外省人對本省人，後來是有錢人對窮人，再來是世代戰爭，現在則是性別戰爭。他還說，民進黨被新潮流派系綁架，「新潮流不倒，台灣不會好」。

針對柯文哲今天舉辦售票演唱會，實體票售價高達8800元，線上收看500元。民進黨議員顏若芳、林延鳳質疑規避政治獻金法公開透明規範。顏若芳表示，民進黨政治人物也曾辦過演唱會，都依法進行政治獻金申報，為什麼柯文哲辦不到？

林延鳳說，柯文哲今年5月已經開立政治獻金專戶，依照政治獻金法規定，如果無法規避這是一場政治活動，而是政治宣傳、造勢活動的行為，應依照政治獻金法納入申報。

民進黨性平部主任李晏榕也表示，民眾黨總統參選人柯文哲近來有諸多性別歧視言論，且將批評意見視為網軍側翼，更試圖以攻擊民進黨的方式轉移焦點，作為一位總統候選人，這種眼裡只有選戰而無性平意識的行為，表示相當遺憾。

柯文哲辦公室發言人陳智菡回嗆，民進黨「假正義真抹黑」，演唱會與政治人物出書，皆屬單純商業行為，法律之前人人平等，不該隨意指摘他人預謀犯罪，甚至入人於罪。她強調，柯文哲演唱會帳目清楚，也都需繳交稅款，相對一些民進黨募款餐會透明多了。

民進黨 柯文哲 賴清德

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