日本學者解讀4民調：金溥聰壓制異音 阻藍分崩離析

國民黨總統參選人侯友宜（左）由競選辦公室執行長金溥聰（右）操刀選戰。(本報資料照片)

被台灣輿論稱為「選舉預測神人」的東京外國語大學綜合國際學研究院教授小笠原欣幸，昨在臉書發文，解讀7月民調 趨勢，指出國民黨 總統參選人競選辦公室執行長金溥聰，對黨內異音採取嚴厲壓制，使國民黨免於分崩離析。

小笠原欣幸說，這次分析所採用的是菱傳媒民調、台灣民意基金會、美麗島民調、TVBS民調這四間的數據，將四間民調平均下來，7月的支持率為：民進黨總統參選人賴清德35.8%，民眾黨總統參選人柯文哲28.0%，侯友宜 21.6%。與6月時這四間機構的平均值相比，賴清德提升了0.7個百分點，柯文哲下降了2.5個百分點，而侯友宜則上升了1.0個百分點。

小笠原欣幸表示，從7月分三位參選人的支持率趨勢和四間機構的平均值來看，賴清德穩定保持第一，柯文哲6月的上升態勢已經見頂並呈現反轉現象，侯友宜則開始止跌回穩。

小笠原欣幸說，侯友宜從5月被國民黨徵召為參選人以來，經歷了兩個月的苦戰，終於開始止跌，也出現了一些回升的跡象。這可能源於他在6月任命金溥聰主責選戰辦公室的策略發揮作用。

小笠原欣幸分析，金溥聰的主要工作是整頓國民黨內部的不一致。金溥聰對於黨內部分期待郭台銘或柯文哲的聲音，採取嚴厲壓制的態度。雖然金溥聰的強力整頓引起了黨內不滿聲浪，但在國民黨已經正式提名了參選人，現任的立委、立委參選人或市議員等卻公然發出異音的情況，從海外的角度來看，這對一個政黨來說是很異常的情形。