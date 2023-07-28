金溥聰出手黨內肅殺 藍小雞：被殺伐氛圍嚇到

國民黨議員、士林大同立委參選人游淑慧（左）日前接受網路節目專訪，主持人黃光芹（右）問她對金溥聰操盤的看法。（取材自直播）

國民黨 總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰上任以來，頻砲打自家人，近期又因「政黨輪替大聯盟」議題，對同黨的大安區立委參選人羅智強開砲，代表黨參選大同士林立委的議員游淑慧也在臉書 說，她沒有被民進黨嚇倒過，但卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了……，「所以別再問我：淑慧，你怎麼看」。

談話節目主持人謝曜州昨天則在臉書貼文嘆，「主持這麼多年，第一次遇到來賓錄影一結束，就寫臉書叫我以後不要再問怎麼看黨內的狀況！老K是有多肅殺！」

游淑慧前天在臉書忍不住嘆，想作對的事，所以參與政治，與腐化的民進黨誓不兩立。沒有派系、沒有盤算，只想單單純純、乾乾淨淨的，努力走這條路，怎麼也這麼難。

游說，她沒有被民進黨嚇倒過，即便他們喊殺喊告，也沒有因此禁言龜縮。但卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了……，「謹言慎行、低調做人」，覺得非常尷尬和無奈「所以別再問我：淑慧，你怎麼看」。

游淑慧臉書貼文後半天，底下即湧入將近千則留言，「在當今的政治氛圍中，要講真話還真的要有勇氣」，還有網友留言「你溫暖，人就走向你；你拿出小刀，人就遠離你。吸引人，所以產生熱情：威嚇人，大家就冷冰冰看你表演…」羅智強也到游貼文留言「本是同根生、相煎何太急」。

此外，鴻海創辦人郭台銘 昨到新北市土城區順聖宮上香，國民黨新北市立委參選人林金結全程陪同，致詞說要「一起當郭台銘後盾」，現場還出現「立委支持林金結、總統支持郭台銘」字樣扇子，遭質疑倒戈。國民黨新北市黨部今將召開考紀會要求林金結說明，林表示，「要開鍘就開鍘，我哪裡有錯。」

藍營三峽黨部前主委簡皇譽批評，黨部主委平常不助選，有事就檢討自己人，「新北黨部沒個鳥用！」有國民黨中央考紀委員認為，只要林金結公開表態「總統唯一支持侯友宜」，新北市黨部應該會以警告不能再犯結案，但如果林金結未來再犯，新北黨部恐怕不得不送黨中央處理。