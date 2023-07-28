我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

金溥聰出手黨內肅殺 藍小雞：被殺伐氛圍嚇到

記者林麗玉／台北28日電
國民黨議員、士林大同立委參選人游淑慧（左）日前接受網路節目專訪，主持人黃光芹（右）問她對金溥聰操盤的看法。（取材自直播）
國民黨議員、士林大同立委參選人游淑慧（左）日前接受網路節目專訪，主持人黃光芹（右）問她對金溥聰操盤的看法。（取材自直播）

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰上任以來，頻砲打自家人，近期又因「政黨輪替大聯盟」議題，對同黨的大安區立委參選人羅智強開砲，代表黨參選大同士林立委的議員游淑慧也在臉書說，她沒有被民進黨嚇倒過，但卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了……，「所以別再問我：淑慧，你怎麼看」。

談話節目主持人謝曜州昨天則在臉書貼文嘆，「主持這麼多年，第一次遇到來賓錄影一結束，就寫臉書叫我以後不要再問怎麼看黨內的狀況！老K是有多肅殺！」

游淑慧前天在臉書忍不住嘆，想作對的事，所以參與政治，與腐化的民進黨誓不兩立。沒有派系、沒有盤算，只想單單純純、乾乾淨淨的，努力走這條路，怎麼也這麼難。

游說，她沒有被民進黨嚇倒過，即便他們喊殺喊告，也沒有因此禁言龜縮。但卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了……，「謹言慎行、低調做人」，覺得非常尷尬和無奈「所以別再問我：淑慧，你怎麼看」。

游淑慧臉書貼文後半天，底下即湧入將近千則留言，「在當今的政治氛圍中，要講真話還真的要有勇氣」，還有網友留言「你溫暖，人就走向你；你拿出小刀，人就遠離你。吸引人，所以產生熱情：威嚇人，大家就冷冰冰看你表演…」羅智強也到游貼文留言「本是同根生、相煎何太急」。

此外，鴻海創辦人郭台銘昨到新北市土城區順聖宮上香，國民黨新北市立委參選人林金結全程陪同，致詞說要「一起當郭台銘後盾」，現場還出現「立委支持林金結、總統支持郭台銘」字樣扇子，遭質疑倒戈。國民黨新北市黨部今將召開考紀會要求林金結說明，林表示，「要開鍘就開鍘，我哪裡有錯。」

藍營三峽黨部前主委簡皇譽批評，黨部主委平常不助選，有事就檢討自己人，「新北黨部沒個鳥用！」有國民黨中央考紀委員認為，只要林金結公開表態「總統唯一支持侯友宜」，新北市黨部應該會以警告不能再犯結案，但如果林金結未來再犯，新北黨部恐怕不得不送黨中央處理。

臉書 國民黨 郭台銘

上一則

勞團：勞保年改空轉 給付不足瀕破產 政院：持續撥補

下一則

台灣熱爆 溫度上升速度比全球快

延伸閱讀

金溥聰稱不知「執政大聯盟」朱立倫：全代會預演時談過

金溥聰稱不知「執政大聯盟」朱立倫：全代會預演時談過
放任小雞蹭柯文哲黏郭台銘 國民黨終將自食惡果

放任小雞蹭柯文哲黏郭台銘 國民黨終將自食惡果
藍立委參選人同台郭台銘 黨內開砲：地方黨部沒個鳥用

藍立委參選人同台郭台銘 黨內開砲：地方黨部沒個鳥用
「執政大聯盟」 朱立倫邀侯友宜、金溥聰盡快會面溝通

「執政大聯盟」 朱立倫邀侯友宜、金溥聰盡快會面溝通

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康