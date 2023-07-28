金溥聰稱不知「執政大聯盟」朱立倫：全代會預演時談過
侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前表示，國民黨主席朱立倫全代會上提出「執政大聯盟」，自己都不知道是什麼。朱立倫今受訪表示，該概念和國民黨總統參選人侯友宜討論很多次，全代會前一天在現場預演時，相關議題都有談過。
朱立倫今在國民黨中央黨部會見法國參議院訪團，朱立倫會後被問到，金溥聰說不知道執政大聯盟，跟金溥聰、侯友宜是否會對此多溝通？
朱立倫表示，非綠或是在野大聯盟，他從年初到現在講很多次，也跟侯友宜討論很多次，就是要團結國民黨，結合在野非綠力量，共同努力，這過程很辛苦 ，但要全力以赴，最重要就是符合民眾期待下架民進黨，政黨輪替、台灣更好就是主軸。
朱立倫接著說，且未來國民黨重返執政後，當然希望大家一起來成為執政大聯盟為台灣打拼，這是一個目標、也是一個理想，所以討論過程中都有提到，全代會前一天在現場預演時「相關議題都有談過」。
對於是否和侯、金多溝通，朱立倫指出，溝通完全沒問題，隨時都有保持密切電話聊各種議題，最重要是針對民進黨施政讓大家反感的議題，例如最近連有網紅批評副總統賴清德，都被「塔綠班」出征，這哪是民主，根本是獨裁，這種情況下「能不把砲口對向民主獨裁民進黨嗎？」
朱立倫說，民主就是隨時可以批評，隨時可以反應指教，而不是稍微講一點賴清德不是或財產申報問題，就還要道歉、或接受「塔綠班」、綠營及綠媒砲轟，應一起找回民主價值。
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