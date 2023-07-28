金溥聰稱不知「執政大聯盟」朱立倫：全代會預演時談過

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前稱不知道國民黨主席朱立倫提出的「執政大聯盟」是什麼。朱立倫（圖中）受訪表示，和國民黨總統參選人侯友宜討論很多次，全代會前一天在現場預演時，相關議題都有談過。(記者程遠述／攝影 )

侯友宜 競選辦公室執行長金溥聰日前表示，國民黨 主席朱立倫全代會上提出「執政大聯盟」，自己都不知道是什麼。朱立倫今受訪表示，該概念和國民黨總統參選人侯友宜討論很多次，全代會前一天在現場預演時，相關議題都有談過。

朱立倫今在國民黨中央黨部會見法國參議院訪團，朱立倫會後被問到，金溥聰說不知道執政大聯盟，跟金溥聰、侯友宜是否會對此多溝通？

朱立倫表示，非綠或是在野大聯盟，他從年初到現在講很多次，也跟侯友宜討論很多次，就是要團結國民黨，結合在野非綠力量，共同努力，這過程很辛苦 ，但要全力以赴，最重要就是符合民眾期待下架民進黨 ，政黨輪替、台灣更好就是主軸。

朱立倫接著說，且未來國民黨重返執政後，當然希望大家一起來成為執政大聯盟為台灣打拼，這是一個目標、也是一個理想，所以討論過程中都有提到，全代會前一天在現場預演時「相關議題都有談過」。

對於是否和侯、金多溝通，朱立倫指出，溝通完全沒問題，隨時都有保持密切電話聊各種議題，最重要是針對民進黨施政讓大家反感的議題，例如最近連有網紅批評副總統賴清德，都被「塔綠班」出征，這哪是民主，根本是獨裁，這種情況下「能不把砲口對向民主獨裁民進黨嗎？」

朱立倫說，民主就是隨時可以批評，隨時可以反應指教，而不是稍微講一點賴清德不是或財產申報問題，就還要道歉、或接受「塔綠班」、綠營及綠媒砲轟，應一起找回民主價值。