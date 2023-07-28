被中共控台諜 台商李孟居獲釋先飛日本

台商李孟居被大陸指控為「台諜」，被判1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年。期滿後，已於24日順利離境大陸並平安抵達日本。（央視視頻截圖）

被指危害大陸國家安全並遭大陸法院判刑的台商李孟居，刑滿後已在本月24日順利離開大陸抵達日本 。陸委會副主委詹志宏昨天表示，大陸沒有跟台灣通報，但我方與李的家屬一直保持密切聯繫，提供必要協助。至於李何時返台，詹志宏說，「既然他已經重獲自由，我想他的行程由他來安排。」

李孟居是2019年8月從香港入境深圳後失去聯絡，隨後，他被北京 指控為「台諜」，後被依「從事危害國家安全罪」判處1年10個月刑期及剝奪政治權利附加刑兩年（不得離開大陸）。

據BBC中文網報導，李孟居已於24日平安抵達日本東京。在釋出畫面中，他戴著中華民國 國旗口罩，激動揮手，並說，「當下一過護照檢查那關就覺得如釋重負」。他說，他身邊的人都知道，自己很少談論政治議題，「因為本身是生意人，發生這個事情才知道中國和我想的不一樣」。

李孟居指，被拘捕理由與拍攝深圳武警集結畫面有關，「那個停武警車隊的地點距離房間大概50公尺，我就是1個好奇的路人、1個出差旅客，只是拿手機好奇地拍了幾張」。若真是國家機密，怎會在旅館就可拍得到。一瞬間就成台諜，「很無奈，我根本不知道我做了什麼，但是為了早點出去，只好認罪認罰，其他什麼尊嚴先擺在一邊」。

李孟居當年因涉嫌「從事危害國家安全」活動被扣留並依法審查。隔年，央視報導指，其被控「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」被逮捕並被判刑。

陸委會副主委詹志宏說，陸委會在近4年前掌握，接獲家屬通報後，到昨天為止，一路都跟他的家屬保持聯繫，進行必要協助，包括李從大陸出境，到日本後，都有掌握。

師大退休教授施正屏也被控為台諜。陸媒指，他於2005至2018年「多次以兩岸學術交流的旗號，為台灣情報部門蒐集和套取大陸內部資料」。於2020年11月被判間諜罪，處有期徒刑4年剝奪政治權利兩年，沒收個人財產人民幣2萬元。

南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹也遭控台諜，被判刑4年，於今年5月出獄後，但也被剝奪政治權利4年附加刑，遭限制出境大陸。