藍立委參選人同台郭台銘 黨內開砲：地方黨部沒個鳥用

鴻海創辦人郭台銘（中）27日在國民黨立委參選人林金結（左）的陪同下一起參拜台灣土城順聖宮。 （中通社）

新北市議員林金結昨上午陪同鴻海創辦人至土城順聖宮參香，現場並出現「立委支持林金結、總統支持郭台銘 」字樣扇子，國民黨 新北黨部昨因此安排於今上午召開考紀會要求林金結說明。藍營三峽黨部前主委簡皇譽批評，黨部主委平常不助選，有事就檢討自己人，「新北黨部沒個鳥用！」

新北市議員林金結正角逐立委選舉，昨並與鴻海創辦人郭台銘在土城順聖宮同框參香，不料現場出現「立委支持林金結、總統支持郭台銘」字樣扇子，外界質疑倒戈也引發侯友宜 競總高層關切，林金結原本在三峽場等待郭台銘到來，收到關切電話後立馬離開未再與郭台銘同框。

事件引起國民黨新北黨部重視，昨下午表示對於林金結同志於土城順聖宮分送扇子一事，是否構成違反黨規舉辦考紀會，將於今上午11時30分要求林金結說明。林金結表示該扇子是5月12日郭台銘在板橋體育場造勢活動時預備製作，5月12日初選都還沒定論，17日才確認是侯友宜，要開鍘就開鍘認為自己沒錯。

同選區國民黨三峽區前主委簡皇譽對此表示，黨部現任主委黃志雄平常都沒再幫忙選舉，黨部主委自己不做事，林金結要做黨部就囉嗦一大堆，林金結以順聖宮榮譽主委出席就要弄林金結，「試問郭台銘宣布要參選總統了嗎？憑什麼開考紀會質疑林金結？」