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「執政大聯盟」 朱立倫邀侯友宜、金溥聰盡快會面溝通

記者程平、張睿廷、劉宛琳、程遠述、周佑政、張曼蘋、李成蔭／台北27日電
傳國民黨朱立倫（左）已邀請侯友宜（右）、金溥聰坐下來談，三人將盡快會面溝通「執政大聯盟」，凝聚共識。（本報資料照片）
傳國民黨朱立倫（左）已邀請侯友宜（右）、金溥聰坐下來談，三人將盡快會面溝通「執政大聯盟」，凝聚共識。（本報資料照片）

國民黨全代會提名新北市長侯友宜參選總統，黨內一展大團結氣勢，但侯友宜競選辦公室執行長金溥聰自爆不知「執政大聯盟」是什麼，還打電話問提出主張的黨主席朱立倫，被外界認為是向朱叫陣。據了解，朱立倫已邀請侯友宜、金溥聰坐下來談，三人將盡快會面溝通、凝聚共識。

金溥聰連續兩天向黨內「出刀」，不僅砲轟倡議在野（政黨輪替）大聯盟的藍營立委參選人，更質疑朱立倫全代會上提的「執政大聯盟」，侯和他事前都不知道。

侯朱金關係引關注，據了解，侯朱金溝通管道暢通，並不像外界想像有心結。

不過，金溥聰的對外發言，引發黨內部分人士不滿，質疑他砲口對內，才是影響侯選情和團結的關鍵。

黨中央人士表示，金溥聰也許與朱立倫一樣都想整合，做法卻不同，朱仍覺得要努力說服黨內，金卻砲打黨內；朱想喚回小雞的信心，金卻可能讓小雞愈來愈遠。前立委邱毅昨天就批評，「金小刀」的砲火秀，刀刀指向黨內同志

侯友宜競選辦公室昨晚表示，「攘外必先安內」，做爲競辦執行長，金溥聰必須針對所有國民黨立委參選人明確表態，七二三全代會過後，侯友宜是國民黨正式提名的總統參選人，競選辦公室必須嚴正駁斥極少數立委參選人提出可能「換侯」的雜音或與其他陣營接觸，金溥聰身為競辦執行長不得不嚴詞譴責，他是扮演好執行長的角色。

侯友宜 國民黨 同志

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