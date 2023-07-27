「沒立場勸退郭台銘」王金平：黨中央應主導侯友宜選務

王金平26日赴土城區順聖宮參加關聖帝君入火安厝39周年慶，與鴻海集團創辦人郭台銘差一天參拜，引發關注。（記者李成蔭／攝影）

國民黨及鴻海集團創辦人郭台銘 之間是否能整合引關注，立法院前院長王金平 昨天表示，他沒有立場勸退郭，這是黨中央要處理的，且黨中央應該盡速主導侯友宜 選務；另外他也強調自己從來沒接到郭的電話，且自己就是支持黨提名的參選人，後續也會看局勢安排輔選。

王金平26日赴土城區順聖宮參加關聖帝君入火安厝39周年慶，但郭台銘27日也將參拜，外界好奇王為何與四年前一樣，要刻意錯開一天。王於參香祈福後，在前立委、順聖宮主委盧嘉辰陪同下接受媒體聯訪回應。

王金平表示，因他27日要赴花蓮參加祭天祭祖大聖會，因此26日提前到場敬拜，郭台銘若27日到訪，也祝福能「所求滿願」。盧嘉辰則說，拜關公就是信守關公仁義禮智信的精神，這次為慶祝關聖帝君聖誕千秋，將從7月25日連五天團拜，因此發邀請函給王金平及郭台銘，並讓兩人選擇方便的時間參拜，兩人只是選的時間不一樣，並非刻意錯開。

外界關注國民黨總統參選人侯友宜在黨內整合情況，國民黨內不少人希望王金平能出馬勸退郭台銘。「我現在沒任何立場進行這個工作」王金平認為，郭沒有說要選2024總統，也沒有說不選，不知道要用什麼立場與條件談；他無法勸退或整合誰，這些都是黨中央要去處理的事。

王金平指出，既然黨中央生出侯友宜，當然就要好好栽培與養育，並讓其順利當選才是正道，因此應快速主導總統大選選務，成立各式輔選團隊、競選總部等，這是黨中央該負起的責任，也是該處理與努力的目標。

王金平提到，黨中央主導侯友宜團隊選務後，也應該趕緊從各方面與郭台銘團隊磋商及推動選務，這愈快愈好，如此守住情勢，黨的基層及立委參選人才能有所依循。

另外，有關侯友宜有選辦執行長金溥聰是否加分，王金平表示，他不去評論，但相信金加入後一定會依照其理念及規畫有所作為。至於有關高雄前市長韓國瑜是否該列入不分區立委，王說這需要尊重黨中央規畫及韓國瑜的意願；不管怎麼搭，大家都期待政黨論替。

王金平提到「郭董從來沒有打電話給我」，他相信郭台銘理解他的立場，且他說話算話，一定支持黨的提名人選，這不只是支持侯友宜，而是支持黨的理想、政黨論替的目標，因此無法再與郭台銘見面；後續要怎麼輔選侯，還要看局勢發展，將先籌組農會系統的後援會。

盧嘉辰推崇郭台銘對台灣的付出與貢獻，國民黨徵召侯友宜參選，如韓國瑜當年帶職參選一樣是錯誤；若侯的民調與民進黨差10%，郭台銘又不出來救大家的話，就會背負歷史罪名。