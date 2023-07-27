黑白集／攘外必先安內 國民黨卻忙著內鬥

侯友宜競辦發言人黃子哲（圖）痛批，如果陳玉珍指國民黨的議長中有八成是支持郭台銘參選總統，那就請陳公布是哪些議長，否則這就是標準的假消息。（本報資料照片）

藍委陳玉珍說，全台八成以上議長都對郭台銘 「寄予厚望」；侯友宜 競辦發言人黃子哲批她「珍亂」，只會讓人看笑話，讓民進黨得逞。陳玉珍立馬回敬：「希望反擊民進黨的效率，跟打自己的小雞一樣快」。脣槍舌劍，一個比一個犀利。

侯友宜的民調何以沒起色，這就是原因。賴清德那邊出了什麼狀況，全黨不分青紅皂白力挺，槍口一致對外。柯文哲那邊，他一個人說話就代表全黨，絕無異議。反觀國民黨 ，大家每天心猿意馬，自己不出力還忙扯後腿；黨中央則若無其事，讓大家在裡面殺來殺去。這表現，還像個現代政黨嗎？

陳玉珍罵侯辦「打自己人」，其實她自己做的正是同樣的事。她蹭郭台銘也夠久了，到了觀眾都覺得不堪的地步：黨中央似乎沒人說過她一句，所以全代會後她繼續演出。除她之外，顏清標、張榮味輪番和郭台銘十指緊扣到底在演哪齣，只是增添民眾反感吧。包括金溥聰隔空質問朱立倫及羅智強，那些話，私下說不是更好嗎？

所謂「攘外必先安內」，但如今國民黨上演的，卻是不思攘外專攻內鬥。這或許是在野黨當久了，漸漸忘記團結是什麼滋味，連黨紀也不再有印象。但政黨再怎麼隨便，也不能把內鬥當成三餐便飯在炒；朱立倫再怎麼無為而治，也不該以為黨內亂鬥有助於吸票吧！