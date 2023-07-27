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柯文哲挨酸不用幫小孩換尿布 陳佩琪：夫妻互動礙到誰

記者林縉明、歐陽良盈、林銘翰／台北27日電
民眾黨總統參選人柯文哲（左）近期陷入「仇女論」爭議，妻子陳佩琪（右）發文伸援。 （本報資料照片）
民眾黨總統參選人柯文哲（左）近期陷入「仇女論」爭議，妻子陳佩琪（右）發文伸援。 （本報資料照片）

民眾黨總統參選人柯文哲近期陷入「仇女論」爭議。柯文哲競選總幹事黃珊珊近日透過影片力挺柯文哲，黃珊珊表示，這是拿舊的訊息製造對立的新惡質文化，選舉攻擊是家常便飯，但是刻意拿性別攻擊，不僅對女性不尊重，也是惡質文化，不是好事。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱日前在政論節目酸柯文哲不用泡奶粉、換尿布，為柯的「仇女論」補刀。柯文哲妻子陳佩琪前晚不滿在臉書開嗆，「我們夫妻間這樣的互動，礙到妳什麼事了？醫生不好好當，整天拿通告費，上節目消費我們夫妻？」

陳佩琪指出，夫妻互動，「我們之間說了算」，沒礙到別人，也沒犯到任何天條；她是兒科醫師，喜歡小孩，小孩出生後，自己泡牛奶，親自幫小孩換尿布，從不假手他人，因為自認做的比別人好，假使有需要先生幫忙的地方，會請先生幫忙拿著泡好的奶瓶，在一旁候著，等她抱小孩過來，「我們夫妻間這樣的互動，礙到妳什麼事了？」

黃珊珊強調，台灣社會在性別平等有進步空間，柯文哲在過程不斷學習改進甚至調整，隨時反省改過，有錯誤會致歉，相關爭議言論過去已經澄清跟道歉，不需要拿出來變成議題操作對立。

民眾黨文宣部也發動空戰，自製澄清影片，或路人說法等，透過臉書粉絲團、IG、youtube頻道播放，扭轉柯文哲仇女形象以止血。

柯文哲 臉書 牛奶

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