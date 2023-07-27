金溥聰戰小雞 游淑慧曝被黨殺伐氛圍嚇：別問我怎麼看

國民黨議員、士林大同立委參選人游淑慧(左)日前接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪，主持人黃光芹(右)問她對金溥聰操盤的看法。(取材自直播)

國民黨 總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰上任以來，頻炮打自家人，近期又因「政黨輪替大聯盟」議題，對同黨的大安區立委參選人羅智強開砲，代表黨參選大同士林立委的議員游淑慧也在臉書 說，她沒有被民進黨 嚇倒過，但卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了……，「所以別再問我：淑慧，你怎麼看」。

談話節目主持人謝曜州今天則在臉書貼文嘆，「主持這麼多年，第一次遇到來賓錄影一結束，就寫臉書叫我以後不要再問怎麼看黨內的狀況！老K是有多肅殺！」

游淑慧昨天在臉書忍不住嘆，想作對的事，所以參與政治，與腐化的民進黨誓不兩立。沒有派系、沒有盤算，只想單單純純、乾乾淨淨的，努力走這條路。怎麼也這麼難。

游說，她沒有被民進黨嚇倒過，即便他們喊殺喊告，也沒有因此禁言龜縮。但卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了……「謹言慎行、低調做人」，覺得非常尷尬和無奈「所以別再問我：淑慧，你怎麼看」。

游淑慧臉書貼文後半天，底下即湧入將近千則留言，「在當今的政治氛圍中，要講真話還真的要有勇氣」，還有網友留言「你溫暖，人就走向你；你拿出小刀，人就遠離你。吸引人，所以產生熱情：威嚇人，大家就冷冰冰看你表演....」羅智強也到游貼文留言「本是同根生、相煎何太急」。