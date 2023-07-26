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新聞評論／雖千萬人不選 但郭仍吾往矣

聯合新聞網「重磅快評」
永齡基金會創辦人郭台銘（右）動作頻頻，25日到大甲鎮瀾宮參拜，董事長顏清標（左）也出席，兩人手牽手展現好交情。（記者葉信菉／攝影）
永齡基金會創辦人郭台銘（右）動作頻頻，25日到大甲鎮瀾宮參拜，董事長顏清標（左）也出席，兩人手牽手展現好交情。（記者葉信菉／攝影）

台灣民意基金會的最新總統大選民調出爐，在郭台銘參選的四腳督情況下，賴清德以33.9%一枝獨秀，大幅領先柯文哲的20.5%、侯友宜18%及郭台銘15.2%，郭台銘雖然敬陪末座，但卻拉走了24%的柯文哲支持者，12%的侯友宜選票。從這份民調來看，郭台銘參選就是保送民進黨的賴清德，並非空穴來風。

這份民調顯示，雖然有高達41.5%的選民「樂見」郭台銘參選，但卻只有15.2%會真正投票給他，換句話說，看熱鬧選民的居多，只有不到三成七是死忠郭粉；在選民一片看熱鬧的心理下，身為大老闆的郭台銘，竟還粉墨登場，演得有模有樣，郭不但到蓬萊國小陪小朋友打棒球，還要訪美國見前國務卿季辛吉，頗有雖千萬人吾往矣之姿。

只是，為何在千萬人不選我，郭台銘還要執意吾往矣呢？郭台銘深信商場上的「破瓶理論」，用這種寧為玉碎、不為瓦全的心理戰來逼對手就範，就是我雖然選不上，但也要讓負我的侯友宜，以及柯文哲都選不上，以「破瓶」來逼對方來和自己談。

郭台銘無疑已成為拖累藍白的最大因子，保證民進黨繼續執政最大票房，如果朱立倫還不能堅壁清野，祈求郭台銘及柯文哲的善意，那只會讓下架民進黨成為笑話，更堅定郭台銘雖千萬人不選他，但仍吾往矣。

郭台銘 柯文哲 民調

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