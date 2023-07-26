我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

朱立倫提執政大聯盟 金溥聰致電問「是什麼？」

台灣新聞組／台北26日電
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨接受網路專訪，對國民黨主席朱立倫在日前全代會喊出要力促非綠團結形成「執政大聯盟」，金溥聰說，昨天上午跟朱立倫通電話時，還問「執政大聯盟是什麼？」他都不知道。

本報系聯合報報導，金溥聰表示，他也問侯友宜，侯友宜回應朱立倫提過幾次，但沒想到會在全代會上說出；他聽說，朱立倫是上台前，才講要說「執政大聯盟」這件事；他問朱立倫到底具體想法是什麼，朱說找時間來談一談，也找侯友宜一起，三人默契沒問題，現在是同舟共濟，就是一條心向前走。

針對國民黨立委參選人羅智強曾喊出「政黨輪替大聯盟」的構想，金溥聰則說，這是滅自己威風、長他人志氣，這都是不應該的；任何的談判，不能先將底牌打出去，哪有人這樣做的？理由就是自己怕輸，但好笑的事，「怕輸的小雞在深藍地區，這是沒有理由的」，「我看不起一些在最安全地區還在搞這些東西的人。」

金溥聰表示，國民黨全代會已經提名侯友宜，七二三（全代會）後沒有換侯正當性，這時候還在喊著要換侯，正當性差，剩下是怎樣把民調拉起來。小雞會著急可以理解，艱困選區可以理解，舒適圈選區立委還有這種人，他不能接受。

如果侯友宜民調沒辦法拉升，藍白合是否有可能變成「藍副白正」？金溥聰說，他作為打仗的人，腦袋不該想這個事情，「國民黨就算倒下去，也要挺著胸膛打下去」。他表示，國民黨選輸過，但沒有潰散，如果緊要關頭就把同志拋棄，這個黨誰願意加入？「疾風知勁草，板蕩識誠臣」，作為帶兵打仗的將軍，他不能去考慮這個問題，他怎麼對得起主帥。

國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

國民黨 侯友宜 民調

上一則

漢光演習 首次移師金門大橋 軍事迷搶拍

下一則

稱郭台銘不懂地方政治 金溥聰：郭曾問該當王還是造王

延伸閱讀

政黨輪替大聯盟？侯辦：柯侯配不可能

政黨輪替大聯盟？侯辦：柯侯配不可能
郭台銘訪美鋪路獨立參選？朱立倫籲為大局努力

郭台銘訪美鋪路獨立參選？朱立倫籲為大局努力
朱立倫：執政聯盟會成 柯文哲：沒人找我談過

朱立倫：執政聯盟會成 柯文哲：沒人找我談過
侯友宜下周訪日 晤日議員見台僑

侯友宜下周訪日 晤日議員見台僑

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大