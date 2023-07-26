朱立倫提執政大聯盟 金溥聰致電問「是什麼？」

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。（本報資料照片）

國民黨 總統參選人侯友宜 競選辦公室執行長金溥聰昨接受網路專訪，對國民黨主席朱立倫在日前全代會喊出要力促非綠團結形成「執政大聯盟」，金溥聰說，昨天上午跟朱立倫通電話時，還問「執政大聯盟是什麼？」他都不知道。

本報系聯合報報導，金溥聰表示，他也問侯友宜，侯友宜回應朱立倫提過幾次，但沒想到會在全代會上說出；他聽說，朱立倫是上台前，才講要說「執政大聯盟」這件事；他問朱立倫到底具體想法是什麼，朱說找時間來談一談，也找侯友宜一起，三人默契沒問題，現在是同舟共濟，就是一條心向前走。

針對國民黨立委參選人羅智強曾喊出「政黨輪替大聯盟」的構想，金溥聰則說，這是滅自己威風、長他人志氣，這都是不應該的；任何的談判，不能先將底牌打出去，哪有人這樣做的？理由就是自己怕輸，但好笑的事，「怕輸的小雞在深藍地區，這是沒有理由的」，「我看不起一些在最安全地區還在搞這些東西的人。」

金溥聰表示，國民黨全代會已經提名侯友宜，七二三（全代會）後沒有換侯正當性，這時候還在喊著要換侯，正當性差，剩下是怎樣把民調 拉起來。小雞會著急可以理解，艱困選區可以理解，舒適圈選區立委還有這種人，他不能接受。