稱郭台銘不懂地方政治 金溥聰：郭曾問該當王還是造王

鴻海集團創辦人郭台銘25日到大甲鎮瀾宮參拜，後方跟著二人，舉牌寫「誠信」，也有人和他握手。（記者游振昇／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 競辦執行長金溥聰昨表示，鴻海創辦人郭台銘 在國民黨中央決定徵召人選前曾問他，「我到底應該當King（王）還是King maker（造王者）？」後來徵召侯友宜，他表示願意協助郭台銘做好King maker角色，郭沒有回應。此外，郭台銘昨到台中大甲鎮瀾宮參拜，有地方人士舉著標語「誠信」不發一語跟著郭台銘。

本報系聯合報報導，郭台銘近期動作頻頻，金溥聰昨上網路節目接受主持人蘭萱採訪時說，郭真的不懂地方政治，盼三思；而國民黨已定於一尊，希望黨主席朱立倫盡快訂定遊戲規則，解決黨內紛亂。

金溥聰說，郭台銘在徵召之前，曾打電話給他，問了一句「我到底應該當King還是King maker？」他當時回應，現在情勢不同，侯友宜已間接表態，對國民黨來說，要逆勢操作「把不是黨員的你找回來」，困難度非常高；郭接著問，是不是再靜觀一下？他回，「可以這麼說」。

蘭萱問，郭台銘曾有不同想法，是否會去找他溝通？金只回應，他現在代表侯友宜，角色不合適；但黨中央也要處理，「當初是黨中央把郭台銘拉進來的」。

郭台銘昨赴台中大甲鎮瀾宮拜會前立委顏清標，前晚郭台銘已經先在雲林與前縣長張榮味餐敘。據了解，郭台銘已經決定參選到底，因此在國民黨全代會後，陸續拜會地方派系，說明自己參選的決定，並請益將來做法及商議宣布時間。

郭台銘到大甲鎮瀾宮參拜，地方人士反應很兩極，一位媽媽興奮請郭抱她小孩合照，還喊著「和郭董合照耶」；也有二名男子舉著標語「誠信」不發一語跟著郭台銘，一位阿伯在旁喊著「支持國民黨」。