我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

稱郭台銘不懂地方政治 金溥聰：郭曾問該當王還是造王

台灣新聞組／台北26日電
鴻海集團創辦人郭台銘25日到大甲鎮瀾宮參拜，後方跟著二人，舉牌寫「誠信」，也有人和他握手。（記者游振昇／攝影）
鴻海集團創辦人郭台銘25日到大甲鎮瀾宮參拜，後方跟著二人，舉牌寫「誠信」，也有人和他握手。（記者游振昇／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨表示，鴻海創辦人郭台銘在國民黨中央決定徵召人選前曾問他，「我到底應該當King（王）還是King maker（造王者）？」後來徵召侯友宜，他表示願意協助郭台銘做好King maker角色，郭沒有回應。此外，郭台銘昨到台中大甲鎮瀾宮參拜，有地方人士舉著標語「誠信」不發一語跟著郭台銘。

本報系聯合報報導，郭台銘近期動作頻頻，金溥聰昨上網路節目接受主持人蘭萱採訪時說，郭真的不懂地方政治，盼三思；而國民黨已定於一尊，希望黨主席朱立倫盡快訂定遊戲規則，解決黨內紛亂。

金溥聰說，郭台銘在徵召之前，曾打電話給他，問了一句「我到底應該當King還是King maker？」他當時回應，現在情勢不同，侯友宜已間接表態，對國民黨來說，要逆勢操作「把不是黨員的你找回來」，困難度非常高；郭接著問，是不是再靜觀一下？他回，「可以這麼說」。

蘭萱問，郭台銘曾有不同想法，是否會去找他溝通？金只回應，他現在代表侯友宜，角色不合適；但黨中央也要處理，「當初是黨中央把郭台銘拉進來的」。

郭台銘昨赴台中大甲鎮瀾宮拜會前立委顏清標，前晚郭台銘已經先在雲林與前縣長張榮味餐敘。據了解，郭台銘已經決定參選到底，因此在國民黨全代會後，陸續拜會地方派系，說明自己參選的決定，並請益將來做法及商議宣布時間。

郭台銘到大甲鎮瀾宮參拜，地方人士反應很兩極，一位媽媽興奮請郭抱她小孩合照，還喊著「和郭董合照耶」；也有二名男子舉著標語「誠信」不發一語跟著郭台銘，一位阿伯在旁喊著「支持國民黨」。

對於郭台銘為獨立參選總統做準備，中廣董事長趙少康昨天表示，郭曾用「年輕氣盛」形容四年前初選落敗後的退黨之舉；四年過去，在他看來，郭台銘的手段成長了，但年輕氣盛依舊。

鴻海集團創辦人郭台銘25日到大甲鎮瀾宮參拜，現場抱著幼童合照。（記者游振昇／攝影...
鴻海集團創辦人郭台銘25日到大甲鎮瀾宮參拜，現場抱著幼童合照。（記者游振昇／攝影）

郭台銘 國民黨 侯友宜

上一則

朱立倫提執政大聯盟 金溥聰致電問「是什麼？」

延伸閱讀

郭台銘不開砲也不支持 掏空藍軍

郭台銘不開砲也不支持 掏空藍軍
郭台銘訪美鋪路獨立參選？朱立倫籲為大局努力

郭台銘訪美鋪路獨立參選？朱立倫籲為大局努力
郭台銘擬周末再來美、見季辛吉 朱籲為大局努力

郭台銘擬周末再來美、見季辛吉 朱籲為大局努力
若要訪美 郭台銘：除非你們給我資格

若要訪美 郭台銘：除非你們給我資格

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大