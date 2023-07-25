我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

郭台銘不開砲也不支持 掏空藍軍

記者 李光儀
郭台銘日前到花蓮參加「原住民族聯合豐年節」，致詞前學習原住民問候語，與原住民朋友拉近距離。(記者王思慧／攝影)
郭台銘日前到花蓮參加「原住民族聯合豐年節」，致詞前學習原住民問候語，與原住民朋友拉近距離。(記者王思慧／攝影)

國民黨全代會正式提名新北市長侯友宜為總統參選人，鴻海創辦人郭台銘動作頻仍，前一天與多位國民黨少壯派立委參選人同台，全代會當天又與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁同框，還發文譴責政黨政治「與民意脫節」。無論郭台銘最後是否決定參選，對苦苦掙扎於黨內整合的國民黨來說，傷害都無法避免。

郭台銘的臉書貼文，看似針對民進黨政府，實則也劍指國民黨。郭痛批政黨惡鬥、黑箱交換，政黨眼中的民意與一般人民脫節，「真實民意永遠大於黨意」，都很有針對性；不過，從頭到尾，郭台銘都沒說不支持侯友宜，也沒砲打國民黨。這種刻意模糊的策略，讓國民黨無從出手。也因此，面對郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲的眉來眼去，或是黨內跳船、選邊、兩面討好的黨內立委參選人，國民黨除了道德勸說，也無法做出任何處置，否則反而是給了郭台銘「真正翻臉」的藉口。

在此情況下，侯友宜難以整合藍軍，聲勢只會更弱；立委參選人為了自己選情，即使不是選邊站，也會跟進與郭台銘同台。如此一來，更凸顯了侯「不夠強」。郭台銘的做法，正一步步掏空國民黨，讓侯友宜的處境更加困難。

當然，對郭台銘而言，這樣的模糊策略不可能保持到大選結束，最快到今年9月中連署登記，最遲到今年11月總統選舉登記，就必須揭曉最後意圖；而就像很多人的預測，一旦郭台銘宣布參選，這場選戰就宣告結束。

但真相是，選戰是否提前結束，並不取決於郭台銘是否宣布參選到底。經過郭的凌遲，國民黨的處境必定益發困難；而柯文哲的人氣，能否維持到11月也大有疑義。

在郭台銘的「助攻」下，藍白都魚死網破，形同保送民進黨總統參選人賴清德當選；而延續民進黨的執政，可能早在郭台銘算計「換侯」時，就已經成定局。

郭台銘 國民黨 侯友宜

上一則

台漢光操演24日登場 灘岸殲敵轉向國土防衛

下一則

政黨輪替大聯盟？侯辦：柯侯配不可能

延伸閱讀

郭台銘擬周末再來美、見季辛吉 朱籲為大局努力

郭台銘擬周末再來美、見季辛吉 朱籲為大局努力
侯友宜7月31日出訪日本 將拜會國會議員、僑界

侯友宜7月31日出訪日本 將拜會國會議員、僑界
朱立倫喊執政聯盟 柯文哲：藍白合重理念價值

朱立倫喊執政聯盟 柯文哲：藍白合重理念價值
「莫忘世上苦人多」 引韓國瑜金句 侯友宜贏得滿堂彩

「莫忘世上苦人多」 引韓國瑜金句 侯友宜贏得滿堂彩

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高