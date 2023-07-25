政黨輪替大聯盟？侯辦：柯侯配不可能

新北市長侯友宜（右）24日出席北部萬安46號演習，視導民生基礎設施搶救演練。記者林伯東／攝影)

前總統馬英九友人、律師陳長文日前投書本報系聯合報指出，國民黨 總統參選人侯友宜 不該把「侯友宜勝選」擺在「政黨輪替」之上，批評侯辦執行長金溥聰「北風路線」戰略錯誤，讓侯失去感動選民人心的力量，更建議侯應宣布發起「政黨輪替大聯盟」，舉辦侯、柯、郭的「在野大決選」。

台北中國時報報導，侯辦回應，七二三全代會後沒有換侯的可能，更絕無柯侯配的可能，侯會團結所有能團結的力量下架民進黨。

陳長文指出，侯友宜把自己勝選放在政黨輪替之上，反而失去道德光環。侯必須知道，「小刀」砍不出團結，情緒勒索只會讓潛在支持者卻步。如何贏得黨外，如民眾黨主席柯文哲的合作？金溥聰給外界的感覺是「就算侯友宜民調 墊底，也絕對不會分票」，堅定傳達為了侯友宜，保送賴清德也在所不惜的意志，讓外界認為，侯把自己的選情看得比國家未來人民福祉還重要。

陳長文建議，侯友宜若要選真的，就要符合在野陣營政黨輪替的大潮流，讓自己成為政黨輪替的動力，而非政黨輪替的目的。侯應該宣布發起政黨輪替大聯盟，邀請公正、有聲望的第三方（如高雄市前市長韓國瑜等），舉辦侯、柯、郭的在野大決選，透過公正機構進行民調，勝者為正、敗者輔佐，在野聯合參選總統。

國民黨立委參選人羅智強日前拋出籌組「政黨輪替大聯盟」，遭外界罵翻急喊卡，但如今陳長文發起政黨輪替大聯盟之議；國民黨主席朱立倫在全代會也說，國民黨重返執政後將組「執政大聯盟」。羅智強昨說，感謝兩人的倡議，「算是還我公道」。

羅智強說，目前有6成民眾盼政黨輪替，但是要國民黨重返執政，大概就2、3成，政黨存在用意，並非一味追求自己政黨勝選，而是要打入民心，若國民黨能夠把政黨輪替視為主要目標，就像韓國瑜說的，「由侯友宜來領導，讓我們贏得政黨輪替」，這就是符合民心做法。

媒體詢問，羅智強是否會繼續倡議政黨輪替大聯盟？羅苦笑說，當初他是倡議人，當初提出來就被威脅開除黨籍、撤銷提名，現在包括朱立倫、陳長文、媒體人趙少康等人都在倡議，只是名詞不一樣，倡議這件事不一定要由他做，一切尊重黨中央規定。