我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

國史館出書證實 司法院長許宗力創「特殊國與國關係」

台灣新聞組／台北25日電
李登輝(右)執政時期的總統府副祕書長林碧炤在訪談中首度證實，當年「兩國論小組」進行政策研究，蔡英文(中)是提出意見最多的人，而許宗力則是「特殊的國與國關係」一詞的創始人。(取材自總統府網站)
李登輝(右)執政時期的總統府副祕書長林碧炤在訪談中首度證實，當年「兩國論小組」進行政策研究，蔡英文(中)是提出意見最多的人，而許宗力則是「特殊的國與國關係」一詞的創始人。(取材自總統府網站)

1999年時任總統李登輝接受「德國之聲」專訪提出「兩國論」，震撼美中台。當年李的專訪稿中，「台灣不是叛逃的一省，至少是、兩岸是特殊的國與國關係」一度刪除又加回；曾任李執政時期總統府副祕書長林碧炤首度證實，現任司法院長許宗力是「特殊國與國關係」一詞的創始人。

本報系聯合報報導，當時曾參與決策過程的國安會前副秘書長張榮豐，去年9月接受自由時報影音專訪透露，1999年7月9日，「德國之聲」訪問李登輝，答詢稿是由程建人與蘇起負責，但李登輝不滿意，請時任國安會副秘書長林碧炤重擬，李登輝看了林碧炤擬的稿子，沒什麼修改，就只有用鉛筆在某一段畫一個斜槓寫說，「台灣不是叛逃的一省，至少是、兩岸是特殊的國與國關係」。

張榮豐說，他當時認為「兩國論」相關論述還沒有成熟，所以用鉛筆畫掉了，但最後李登輝又把它加回去。

今年是李登輝百年冥誕，據台北中國時報報導，國史館29日將舉行「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」新書發表會，林碧炤在新書訪談中證實，1998年6月柯林頓總統訪中國大陸，提出「新三不政策」，李登輝設兩國論小組研究對策，「專案小組開過很多次座談會，蔡英文是提出意見最多的人，而許宗力則是『特殊的國與國關係』一詞的創始人」。

報導說，陳儀深在「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」序文中指出，1999年「德國之聲」訪問李登輝，林碧炤擔任口譯。李提及「特殊國與國關係」時，也在現場的新聞局局長的程建人，詢問林碧炤稿子是否他寫的，林回答，前半部是他寫的，後半部不是，還指出他看到的稿子上有李總統的筆跡，可見那些話是總統自己加上去的。

後來，2016年10月立法院審查許宗力提名司法院長同意權案時，國民黨立委王育敏曾質詢許宗力的兩岸定位，是否就是「兩國論」。許宗力僅低調表示，他主張「特殊國與國關係」，並強調他從沒用過「兩國論」；而陸委會隨即發布聲明表示，「這是他個人的見解」。

「特殊國與國關係」一詞由誰提出，一直是眾說紛紜，外界只知許宗力是「研議者之一」，始終未證實。此次國史館的新書揭曉謎底，也是官方首度證實許宗力就是「特殊國與國關係」一詞的創始人。

本報系聯合報報導，懲戒法院前院長李伯道捲入性騒風暴提前退職，也讓許宗力近來頻上媒體版面。林輝煌接任懲戒法院院長時，許宗力致詞時除讚揚未到場的李伯道過往的行政作為外，還祝李「早日恢復健康，享受退休生活」，招來外界「幹嘛演戲」之議。

李登輝執政時期的總統府副祕書長林碧炤在訪談中首度證實，當年「兩國論小組」進行政策...
李登輝執政時期的總統府副祕書長林碧炤在訪談中首度證實，當年「兩國論小組」進行政策研究，蔡英文是提出意見最多的人，而許宗力(圖)則是『特殊的國與國關係』一詞的創始人。(本報資料照片)

德國 退休 國民黨

上一則

最高外加500萬 玉山計畫撒幣 難挖頂尖人才

下一則

台漢光操演24日登場 灘岸殲敵轉向國土防衛

延伸閱讀

G20分歧 削減化石燃料無共識

G20分歧 削減化石燃料無共識
國史館長陳儀深：李登輝為台獨奠基 藍：助攻賴清德

國史館長陳儀深：李登輝為台獨奠基 藍：助攻賴清德
安倍昭惠感謝賴清德去年赴日慰問 盼台日友好永遠持續

安倍昭惠感謝賴清德去年赴日慰問 盼台日友好永遠持續
進總統府見蔡英文 安倍昭惠：患難見真情

進總統府見蔡英文 安倍昭惠：患難見真情

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高