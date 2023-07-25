國史館出書證實 司法院長許宗力創「特殊國與國關係」

李登輝(右)執政時期的總統府副祕書長林碧炤在訪談中首度證實，當年「兩國論小組」進行政策研究，蔡英文(中)是提出意見最多的人，而許宗力則是「特殊的國與國關係」一詞的創始人。(取材自總統府網站)

1999年時任總統李登輝接受「德國 之聲」專訪提出「兩國論」，震撼美中台。當年李的專訪稿中，「台灣不是叛逃的一省，至少是、兩岸是特殊的國與國關係」一度刪除又加回；曾任李執政時期總統府副祕書長林碧炤首度證實，現任司法院長許宗力是「特殊國與國關係」一詞的創始人。

本報系聯合報報導，當時曾參與決策過程的國安會前副秘書長張榮豐，去年9月接受自由時報影音專訪透露，1999年7月9日，「德國之聲」訪問李登輝，答詢稿是由程建人與蘇起負責，但李登輝不滿意，請時任國安會副秘書長林碧炤重擬，李登輝看了林碧炤擬的稿子，沒什麼修改，就只有用鉛筆在某一段畫一個斜槓寫說，「台灣不是叛逃的一省，至少是、兩岸是特殊的國與國關係」。

張榮豐說，他當時認為「兩國論」相關論述還沒有成熟，所以用鉛筆畫掉了，但最後李登輝又把它加回去。

今年是李登輝百年冥誕，據台北中國時報報導，國史館29日將舉行「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」新書發表會，林碧炤在新書訪談中證實，1998年6月柯林頓總統訪中國大陸，提出「新三不政策」，李登輝設兩國論小組研究對策，「專案小組開過很多次座談會，蔡英文是提出意見最多的人，而許宗力則是『特殊的國與國關係』一詞的創始人」。

報導說，陳儀深在「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」序文中指出，1999年「德國之聲」訪問李登輝，林碧炤擔任口譯。李提及「特殊國與國關係」時，也在現場的新聞局局長的程建人，詢問林碧炤稿子是否他寫的，林回答，前半部是他寫的，後半部不是，還指出他看到的稿子上有李總統的筆跡，可見那些話是總統自己加上去的。

後來，2016年10月立法院審查許宗力提名司法院長同意權案時，國民黨 立委王育敏曾質詢許宗力的兩岸定位，是否就是「兩國論」。許宗力僅低調表示，他主張「特殊國與國關係」，並強調他從沒用過「兩國論」；而陸委會隨即發布聲明表示，「這是他個人的見解」。

「特殊國與國關係」一詞由誰提出，一直是眾說紛紜，外界只知許宗力是「研議者之一」，始終未證實。此次國史館的新書揭曉謎底，也是官方首度證實許宗力就是「特殊國與國關係」一詞的創始人。