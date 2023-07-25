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前瞻軌道建設變錢坑 侯批賴承諾修財劃法忘光光

台灣新聞組／新北25日電
前瞻軌道建設陸續進入興建高峰期，引發各地自籌款比率過高問題。圖為新北捷運環狀線北環路段機廠施工現場。(記者曾原信／攝影)
前瞻軌道建設陸續進入興建高峰期，引發各地自籌款比率過高問題。圖為新北捷運環狀線北環路段機廠施工現場。(記者曾原信／攝影)

蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進入興建高峰期，但各縣市自籌款比率過高，13縣市自籌款高達5518億元（台幣，下同，約176億美元），恐成拖垮地方財政的大錢坑；新北市長侯友宜批評民進黨政府選前開支票，選後都跳票，尤其副總統賴清德曾說過要修正財政收支劃分法，「當行政院長都忘光光」。

政大財政系教授陳國樑建議修改財劃法，先將所得稅與營業稅下放地方，是有效籌措財源的解方；如果中央仍拒絕下放權力，地方自治為憲法所保障，此保障理應確保財政無虞，地方政府可以聲請釋憲。

針對前瞻軌道建設，新北須自籌1251億元，侯友宜昨說，財政對新北市來說是非常重要的負擔，其他縣市也一樣，尤其賴清德說過財劃法要修正，但當行政院長、副總統後都忘光，「民進黨政府離人民太遠了。」

台南市長黃偉哲指出，修法下放所得稅和營業稅給地方可行，若不能完全下放，中央跟地方拆分，地方可取得一定程度比率，中央也不會完全失去主導權；至於修法拖延，地方透過釋憲讓中央修法也可行，立法權有種種原因無法完成修法，用釋憲不失為解決之道。

桃園市長張善政昨受訪表示，會盡力承擔，桃園應不會出現過去苗栗的財政缺口；另外，還不至於要取消建設，只是要做好先後次序的安排。桃園市財政局表示，營業稅及所得稅占國家總稅收比率高達71.7%，全部歸中央甚為不合理，釋放給地方確有實質幫助。

新竹市長高虹安指出，去年新竹市上繳2106億元稅款，人均上繳稅額46萬5517元，全國第一，但中央給予新竹市的分配數僅143億元（含稅課收入及補助收入），國稅回返率僅6.83%。若財劃法一時無法改動，她須將有限預算用在對竹市有助益的建設上面。

基隆市長謝國樑說，除籌措基隆捷運建設經費來源，未來開始營運勢必虧損，到時他雖已卸任，但現在有責任思考營運虧損如何彌補。台北市長蔣萬安則喊話希望中央將規模做大，讓各縣市可以減少自籌款負擔。

雲林縣長張麗善表示，財劃法早該修法，讓稅金分配公正、透明化，但這幾年來她發現，無論是誰執政，都希望把所有大權攬在自己手裡，不願意釋放，才會造成修法卡關24年毫無進展。

連江縣長王忠銘直喊，自籌款過重讓政府美意看得到吃不到，修改財劃法要考慮偏鄉地區財政，要設定一變動公式，不能說財政收入多的縣市也給多，他已多次跟中央呼籲。

金門縣長陳福海說，重新檢視前瞻基礎建設案件，部分個案確實有調整，若檢視後自籌比率負擔過高，也會朝停止方向辦理。

賴清德 侯友宜 民進黨

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