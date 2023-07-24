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團結難掩焦慮 整合非綠誰在做？

記者 王寓中
國民黨全代會正式通過提名新北市長侯友宜（中）為國民黨總統參選人，高雄市前市長韓國瑜（左）、台中市長盧秀燕（右）也出席全代會，「禿子、燕子、漢子」再度合體，營造黨內大團結。(記者胡經周／攝影)
國民黨全代會正式通過提名新北市長侯友宜（中）為國民黨總統參選人，高雄市前市長韓國瑜（左）、台中市長盧秀燕（右）也出席全代會，「禿子、燕子、漢子」再度合體，營造黨內大團結。(記者胡經周／攝影)

國民黨全代會昨天順利通過侯友宜為2024年總統參選人提名案，在黨中央高舉團結大旗，侯競辦傾盡全力掃除雜音下，全代會場內無風無雨，但大家都心照不宣，隱形風暴即將到來。知情人士坦言「整合問題現在才開始」。

國民黨主席朱立倫、侯競辦執行長金溥聰會前密切聯繫，分頭掃除黨內外的障礙和雜音，金溥聰單刀赴雲林會派系山頭張榮味，兩人相談甚歡，充分溝通，也是讓韓國瑜點頭出席全代會的重要關鍵。前主席洪秀柱原本不能到場，金溥聰親自去找洪拜託，洪最後也挪開行程現身力挺侯友宜。

但團結壓抑了黨內異音，卻壓不住泛藍、非綠聯盟的整合難題。全代會場外，鴻海創辦人郭台銘臉書發文，形同宣告和國民黨分道揚鑣，是否獨立連署參選到底，備受矚目。

大家都清楚一件事：反對民進黨的民意雖有六成，但號稱團結卻不同心的國民黨、走自己路的郭台銘、民調暫居老二的民眾黨總統參選人柯文哲，如果不整合，總統大選若成「四腳督」，在野任一方都不可能獨力勝選。

朱立倫表示，在野要大聯盟，未來執政之後，還要大家共同建立一個和平、安定、公平、正義的「執政大聯盟」。

全黨都看出問題所在，但整合的工作誰去做？誰在做？有誰提出可能成功的路徑？國民黨從3月22日宣布用徵召提名總統參選人之前，到5月17日決定徵召侯友宜，再到7月23日的全代會，整合工作至今仍止步第一階段。全代會上，挺郭的地方議長幾乎全部缺席；郭台銘接下來全面出擊，侯友宜和國民黨要談非綠整合，得先過郭這一關。

國民黨全代會，會場內高喊團結，但會場外，藍營支持者卻充滿焦慮。侯友宜獲正式提名後，更應戒慎恐懼，否則，選情到了9月若未能提升，真正的風暴恐將狂襲而來。

國民黨 侯友宜 郭台銘

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