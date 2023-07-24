朱立倫喊執政聯盟 柯文哲：藍白合重理念價值

國民黨全代會上「漢子、禿子、燕子」再度合體，營造黨內大團結。(記者胡經周／攝影)

國民黨 全代會昨天通過提名新北市長侯友宜 為國民黨總統參選人。「禿子（前高雄市長韓國瑜）、漢子（侯友宜）、燕子（台中市長盧秀燕）」暌違五年再度同台，三人攜手高喊「政黨輪替、台灣更好」，營造全黨大團結氣勢。

國民黨主席朱立倫昨天宣布提名侯友宜，現場黨代表舉手通過，未有鬧場情況。據了解，黨中央已提早排除可能的狀況，也沒有黨代表在臨時動議提案，僅有黨代表發表希望團結的言論。

侯致詞結束後，韓國瑜上台與侯友宜當眾擁抱，兩人在台上牽著手、摟著對方，過程中還不斷交頭接耳，隨後盧秀燕也加入，主持人高喊「禿子、漢子、燕子合體了」，現場氣氛沸騰到最高點。

朱立倫表示，朱立倫表示，要拚2024翻轉台灣，要結合每一份力量，不但藍營要團結，讓在野能夠合組大聯盟，未來執政後也要建立一個和平、安定、正義的執政大聯盟。

對此，台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲說，國會三黨不過半的機會很高，他覺得還是那句話，要價值、政策、理念的相合，希望民眾黨可以帶來新的政治文化，更重要的是有政治價值，「藍白合」，他認為應是價值理念的討論，而非權位分配，但沒人跟他談過政策和價值理念，如果不解決，很難得到人民支持。

另一方面，鴻海創辦人郭台銘 昨日在臉書貼文，引用《孟子》中「雖千萬人吾往矣！」這句話，強調信念與原則是正確的，「我一定不會讓大家失望，我會給大選與政治帶來新的風格，以具體的改變，讓大家心中重新燃起熊熊的希望之火！」

郭台銘的貼文，引發外界聯想是否獨立參選總統。郭台銘昨天傍晚前往花蓮參加原住民聯合豐原節活動時表示，「回來再跟大家報告」，並未正面回應。