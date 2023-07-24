黑白集／湊齊漢子秃子燕子 還差郭子

國民黨全代會正式通過提名新北市長侯友宜（中）為國民黨總統參選人，高雄市前市長韓國瑜（左）、台中市長盧秀燕（右）也出席全代會，「禿子、燕子、漢子」再度合體，營造黨內大團結。(記者胡經周／攝影)

國民黨全代會以「起立鼓掌」的方式，通過侯友宜 為總統候選人。活動高潮，放在「漢子、秃子、燕子」的合體，勉強驅走士氣離析的冷氣團。侯友宜除為四年前出力不足向韓國瑜道歉，也喊出韓的名句「世上苦人多」，四年心結或許得解。

老實說，侯友宜在徵召兩個月後才走到這步，民調 還掛在老三，動作真的是太慢、太慢了。黨內不團結當然是個問題，但侯友宜搞不清楚自己的角色，又缺乏足夠的熱情去感染同志、戰友和支持者，才會使自己晾在奇怪的政治曠野，連想幫他的人都插不上手。侯友宜須打開自己的硬殼，讓選民看見他血性的一面，他才可能發散魅力。這點，他不妨好好向韓國瑜請教。

侯韓同框，或許修補了藍營基本盤的一個重要缺角，但這距離勝選乃至民調回升都還很遠。藍營仍離散在外的一支部隊，追隨的是郭台銘 ；若不能將這些人召回，軍心就會難以整合。初選後侯友宜早該和郭董修補關係，他老兄卻遲無行動，弄到如今幾乎拖垮全黨選情，還要再拖下去嗎？

政治是一種「可能性的藝術」，有領導能力的人會設法達成不可能的任務。侯友宜說，郭台銘拒接電話或多次邀約不成，其實都不是理由；與郭董和解之事，他無論如何必須親自完成。漢子、秃子、燕子湊齊了，得再加個郭子。