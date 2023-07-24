全代會致詞 侯友宜：兩岸交流 遠離戰爭

國民黨總統參選人侯友宜在全代會指出，避免戰爭、追求和平是每個國家領袖最重要的責任。(記者胡經周／攝影)

國民黨 全代會昨天通過侯友宜 為國民黨總統參選人。侯友宜致詞表示，避免戰爭、追求和平是每個國家領袖最重要的責任，沒有和平，一切努力都會化為烏有，選對黨、用對人、做對的事，台灣就會繁榮、安居樂業。他說，以前的香港會談、辜汪會談，連前主席和平之旅、馬習會都鞏固台海穩定、兩岸和平的基礎。

「2024年是非常關鍵的一年。」侯友宜說，他經常被民眾問到兩岸會戰爭嗎？台灣正被一股力量推向戰爭邊緣，民進黨 執政造成兩岸兵凶戰危，被國際認定是最危險的地方、最有可能發生戰爭的地方，做父母的都擔心孩子會不會被送上戰場，男女朋友會擔心另一半會不會上前線，整個社會都在擔心寶島能夠安居樂業嗎？會不會出現白髮人送黑髮人的悲劇？這就是台灣2300萬人最深的恐懼。

侯友宜表示，八二三砲戰、中華民國退出聯合國、中美斷交這段歲月，大家心中雖恐慌，但在國民黨領導下，創造「經濟學台灣、政治學台北」及並列「亞洲四小龍」奇蹟，前總統蔣經國也加速了台灣民主化；香港會談、辜汪會談，前主席連戰的和平之旅、馬習會，在在鞏固著台海穩定、兩岸和平的基礎。

侯友宜說，民進黨執政後，新聞媒體被迫關台，人民需求無法滿足，疫苗口罩、快篩都缺，促轉會變成東廠，政治上貪汙腐敗，弊案、黑金、詐騙事件層出不窮，現在還急著把台灣推向兵凶戰危的火線，「這樣的民進黨，我們還要忍多久，要不要讓他們下台？」

侯友宜指出，沒有和平，一切都是空談，沒有和平，一切努力都會化為烏有，避免戰爭、追求和平是每個國家領袖最重要的責任；他當總統，最主要是加強民主、國防、兩岸交流、降低衝突，讓台灣遠離戰爭。

侯友宜表示，自己是南部鄉下長大的小孩，從最基層出身，在平凡中成長，一路走來，他的個性就是盡忠職守，使命必達。他感謝大家的支持、鼓勵與提醒，讓他可以跑得更快、更遠，感謝黨主席朱立倫在國民黨最艱困的時候勇敢承擔，帶領大家衝過一道道難關，也感謝在每場選戰中帶頭衝鋒、為國民黨守住民主陣地的戰將。