柯文哲真能跨過濁水溪？ 學者：無派系基礎需透過合作

民眾黨主席柯文哲表示，他當八年的台北市長，過去很少來南部，昨天只是一個開始，民眾黨會加強與南部的經營。(記者徐如宜／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲 昨直入高屏，自許不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪。台灣中山大學政治所教授廖達琪表示，柯文哲的全國風向盛，跨過濁水溪不是不可能，但是從基礎面來看，在南部無派系山頭的柯顯單薄；國民黨 政治力都未能跨過濁水溪，民眾黨想跨過可能要透過某種合作。

柯文哲雖說跨過高屏溪、濁水溪，仍強調不可諱言，他當的是八年的台北市長，過去很少來南部，昨天只是一個開始，民眾黨會加強跟南部的經營。

廖達琪表示，柯文哲的全國風向盛，跨過濁水溪不是不可能，但是從南部基礎面來看，侯友宜 得到王金平支持，郭台銘找周典論相襯，在南部無派系山頭的柯文哲，就顯得單薄了些。在醫界後援會這塊，柯文哲與賴清德都是醫師，賴的醫界後援會有市長陳其邁奧援，侯友宜有哥哥乳癌權威侯明鋒操盤，相對也壓縮柯在醫界的空間。

廖達琪表示，即使是國民黨，在南高屏拓展空間尚且不易，縣市長和立委一片綠油油。柯文哲若想要再現「新竹模式」，先以「下架民進黨」為藍白主要共同訴求，然後求民調勝過國民黨，最後操作棄保贏得選舉，是否能成還須再觀察。「得借力使力，不能只靠一己之力。」

廖達琪說，南部已是國民黨弱勢選區，民眾黨想要突破更難，2020高雄市長補選，吳益政與民眾黨合作僅拿下3萬多票，比2020立委選舉政黨票得數還少，對民眾黨是一大打擊。民眾黨2020年邀中山大學社科院長張其祿任不分區立委，民眾黨選決會六月徵召張其祿，選的是台北市第八選區（文山、中正區）立委。

網友說，所謂「跨過濁水溪」、「跨過高屏溪」，不是用腳走過去，而是政治力的跨越。廖達琪認為，連國民黨都沒有跨過濁水溪，民眾黨要跨過得更努力，或是透過「某種合作」。