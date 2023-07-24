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國史館長陳儀深：李登輝為台獨奠基 藍：助攻賴清德

記者丘采薇、鄭媁、林銘翰／台北24日電
國史館館長陳儀深。（本報資料照片）
國史館館長陳儀深。（本報資料照片）

國史館將於本月29及30日舉辦前總統李登輝百年誕辰紀念新書發表暨學術討論會，國史館館長陳儀深昨天以視訊演講「台美人與台灣民主化：兼論台灣民主化過程中的美國因素」時提到，李登輝推動民主化的過程，事後來看，很多都是台獨的基礎工程。

對於陳儀深的說法，李登輝基金會執行長鄭睦群昨天表示，基金會沒有回應。但國民黨立委李德維批評，陳儀深試圖合理化「台獨金孫」賴清德借殼中華民國的正當性，「助攻」賴清德。民進黨立委劉世芳則表示，反對台獨的人先捫心自問，中華民國是不是獨立於中華人民共和國之外的主權獨立國家？

李德維說，陳儀深在史學界本來就是有名的大台獨，擔任中華民國國史館館長本身就是諷刺，也無史學者的風骨；陳儀深打從內心和賴清德一樣，不願意面對中華民國，許多言論和做法都是在為台獨布局。

李德維認為，陳儀深此番言論就是想淡化賴清德的台獨，意即「李登輝以前就在搞台獨，所以台獨金孫擔任總統，也是理所當然」。

全美台灣人權協會昨天邀請陳儀深視訊演講，陳儀深說，國史館將舉辦李登輝百歲冥誕紀念會及新書發表，裡面有過去僚屬故舊的口述歷史和李登輝相關檔案的數位化。

陳儀深表示，李登輝推動民主化的過程，事後來看，所做的很多事都是台獨基礎工程，但李登輝當時是國民黨主席和中華民國總統，很多事情李登輝其實不願意講白。

陳儀深指出，經由公關公司卡西迪遊說，美國參、眾兩院當年多數決議要邀請李登輝訪美，以康乃爾大學校友身分回母校演講，美國前總統柯林頓政府當時是不得已才同意，不然一個現任總統要去，以「台灣關係法」來講，這是不可能的事情。

陳儀深表示，美國對台灣的關係也一直在轉變，至於美國是否支持台獨，這要分階段及不同角度來講。台灣曾被日本統治半個世紀，二戰後因韓戰爆發使台灣被編入美日對抗共產的冷戰前沿，美國第七艦隊藉著「台灣地位未定論」進出台灣海峽；1950、60年代，美國在乎中華民國的反共承諾，甚於在乎台灣人的自由人權，後來又因越戰、中蘇關係改變，讓美國進行中美關係正常化，上海公報、建交公報、八一七公報莫不對台灣造成巨大衝擊，好在美國國會1979年通過「台灣關係法」作為雙方關係的基石，直到今日。

中華民國 賴清德 國民黨

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