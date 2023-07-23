藍全代會提名侯友宜參選總統 侯、韓和解大擁抱

國民黨全代會今天登場，將正式通過提名新北市長侯友宜（中）參選總統，侯將與高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕同場，營造大團結氣氛。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨 全代會今天在板橋體育館舉行，黨主席朱立倫宣布，正式通過提名新北市長侯友宜 為國民黨總統參選人，侯友宜是經過公平的投票通過的參選人，掃除不公不義的英雄，現在是新北市的鐵漢市長，未來是中華民國的鐵漢總統。朱說，要拚2024翻轉台灣，要結合每一份力量，不但藍營要團結，要讓在野能夠大聯盟，未來執政後，也要建立一個和平、安定、正義的執政大聯盟。

侯友宜在8時54分左右到場，並在路口等待高雄市前市長韓國瑜 ；當韓國瑜9時2分到場，侯友宜立刻上前，緊緊抓住韓國瑜的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。

韓國瑜隨後致詞許願說，今天是國民黨非常重要的大活動，就像是生日蛋糕推出來，要許三個願望，希望中華民國國運昌榮、兩岸和平交流，永遠不會有戰爭；在國民黨總統參選人侯友宜帶領下，下架貪汙腐敗、把台灣推向戰爭且謀財害命的民進黨，這是他今天的三個心願。

侯友宜受訪表示，非常高興韓國瑜能參加全代會，他非常感動，他4年前在選舉過程中，「侯友宜做的不夠」，對韓非常抱歉。侯友宜說，面對今年的總統大選，他們兩個有共同信念，都是為守護中華民國、並肩作戰。台中市長盧秀燕也同場演出，「漢子、禿子、燕子」暌違五年再度合體，營造大團結氣氛。

只是黨內仍暗潮洶湧，有「挺郭換侯」聲浪，全代會前夕，黨中央雖未收到相關的爭議性提案，但據了解，有南部黨代表擬在臨時動議時抗議徵召不公，黨內嚴陣以待。

全代會前夕，各界聚焦「換侯」、「挺侯」，以及全黨能否真正團結力拚明年大選。這次全代會登場前，黨中央收到六個一般性的黨務改革提案，但已有南部黨代表揚言，將在臨時動議抗議徵召不公，要求黨主席朱立倫負責。全代會當天，只要超過100名出席黨代表連署，在期限內送達議事單位，就能成為臨時提案。

相較於四年前韓國瑜參選總統，黨內出席全代會的大咖卡司，今年包括前主席連戰、吳敦義、前副主席郝龍斌、立法院前院長王金平皆不出席。連戰、吳敦義因身體因素不克出席，王金平則因參加宗教活動告假。

侯友宜說，王金平有重要的宗教活動，事先他們都有聯絡過，他非常感謝王，從他被徵召以來一直力挺。韓國瑜、盧秀燕和他一樣，從以前到現在都是並肩作戰，有共同的信念，就是守護中華民國，為中華民國來努力讓台灣能夠永續繁榮。

朱立倫表示，王金平是最先表態全力力挺侯友宜的，也幫侯號召了所有的立委同仁一起組成後援會，是國民黨最大的支持力量之一。

國民黨全代會主視覺意象是「翻轉的方塊」，寓意「政黨輪替翻轉台灣」、「重返執政撥亂反正」。朱說，全代會之後，還會來團結整合在野、非綠的朋友，讓國民黨明年1月13日政黨輪替，真正翻轉台灣。