侯友宜、賴清德拚場 搶嘉義同鄉會選票

民進黨總統參選人賴清德（中）出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨全代會今天登場，總統參選人侯友宜 昨出席嘉義同鄉會新北「侯援會」成立大會，超過1200人到場力挺；民進黨總統參選人賴清德 昨下午也出席「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會」成立大會，侯、賴拚場，搶嘉義同鄉會選票意味濃厚。

侯友宜昨早到板樹體育館出席「嘉義人挺家己人！中華民國 嘉義同鄉會侯援會成立大會」；昨下午民進黨總統參選人賴清德則出席新莊「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣成立大會」，形同嘉義鄉親新北藍綠大拚場。

侯友宜表示，嘉義人精神就是一步一腳印、話說少一點事情認真做，他以性命與意志奉獻中華民國，「一定要讓嘉義出一個侯友宜當總統」；隨後亞洲海外台商「侯」援會成立，台商也營造團結力挺侯友宜的選戰氣氛。

中華民國嘉義同鄉會總會長劉輝雄強調，堅定支持侯友宜，「我是全國的總會長，一心一意支持鄉親進總統府」。侯友宜表示，他以身為嘉義人為傲，他嘉義鄉下出身，在北台灣打拚、為國犧牲奉獻，這就是嘉義人精神，一步一腳印、話說少一點、事情認真做。

另一方面，賴清德出席「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會」成立大會，他表示，以前選舉不管認不認識，嘉義人都挺嘉義人，但這次不一樣，因為這場選舉關乎台灣前途，所以大家勇敢站出來支持賴清德。