和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

國民黨 23日舉辦全代會，總統參選人侯友宜 在8時54分左右到場，並在路口等待高雄市前市長韓國瑜 。當韓國瑜9時2分到場，侯友宜立刻上前，緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。韓國瑜隨後致詞許願說，今天是國民黨非常重要的大活動，就像是生日蛋糕推出來，要許三個願望，希望中華民國國運昌榮、兩岸和平交流，永遠不會有戰爭；在國民黨總統參選人侯友宜帶領下，下架貪汙腐敗、把台灣推向戰爭且謀財害命的民進黨，這是他今天的三個心願。

侯友宜受訪表示，非常高興韓國瑜能參加全代會，他非常感動，他4年前在選舉過程中，「侯友宜做的不夠」，對韓非常抱歉。

侯友宜說，面對今年的總統的大選，他們兩個有共同信念，都是為守護中華民國、並肩作戰，他們會一起走、一起拚，顧中華民國、顧台灣這塊土地，非常感謝兄弟，他們又再度攜手合作。

國民黨今在板橋舉行全代會，侯友宜特別在入口等待韓國瑜約五分鐘，韓國瑜下車後兩人握手打招呼，侯友宜也摟肩、擁抱韓國瑜。