新聞評論／北流、北藝留爛攤 柯文哲居功又諉過

台北流行音樂中心。（本報資料照片）

台北表演藝術中心（北藝）上月剛傳出2.3億元（台幣，下同，約734萬美元）履約爭議賠償款未清，台北市議會決定移送監院調查。現在，又傳出北部流行音樂中心（北流）有1.9億元的工程款未結，每個月光是利息負擔即高達80萬元。柯文哲 對自己任內留下的爛攤倒是一派輕鬆，他向市長蔣萬安隔空喊話：「如果確定中央不付，就趕快自己出錢解決，否則就是繼續損失。」

柯文哲話說得義正詞嚴，但北流這筆1.9億元的工程款，早在去年4月及6月兩次經中央與地方協調，已確定由北市府負擔。當時柯文哲還在市長任上，為何自己不付掉，卻拖欠著把爛帳留給後人，這算什麼「責任政治」？柯文哲還說，不管是市府編預算 或是中央給錢，都是國家的錢，市府趕快給廠商就好。問題是，預算必須一筆一筆編，地方無法花中央不給的錢；柯市府積欠的經費，蔣市府要拿什麼項下的預算去支付，能聽他瞎指揮嗎？

北流是2008年馬政府時代核定興建，經費為45億元，由文化部委託北市府代辦。2014年柯文哲出任台北市長後，北流經費因工程流標延宕而暴增，蔡政府在2018年追加經費，同意增為60億元。2020年北流開幕時，工程已整整延宕了11年。

北流的興建充滿波折，柯文哲卻為此頗為自得，聲稱北流歷經13位行政院長、12位文化部長、三位台北市長才完工，是他解決了17年來「歷任政府無法解決的難題」。柯文哲把所有功勞都攬在自己身上，真是大言不慚；而他要求蔣萬安趕快把積欠工程款付掉，則是一副「與我無關」的推諉心態。兩者對比，多麼諷刺！事實上，這次積欠的工程款，是柯文哲下令先挪用北流南基地的經費去支應北基地，導致後來南基地的經費不足以支付，而中央也無意埋單。因此，柯文哲自動把爛帳留給蔣萬安了。

柯文哲當年一上任，就大打前朝的「五大弊案」，一副剛正威猛、替天行道之姿。其中，除了大巨蛋、美河市、雙子星，還包括富邦的松菸文創和鴻海的三創園區，結果都無疾而終，前朝弊案變成了柯氏笑話。尤其大巨蛋，被他一拖八年，市民的棒球熱情都涼掉了，至今還無法啟用。柯文哲萬萬沒料到，自己任內也留下了讓人指指點點的工程爛尾樓 ，卻頤指氣使地要求別人照單全收。雙標到這種地步，讓人大開眼界。

再看北藝中心的爭議。北藝中心因建築結構特殊，又碰上低價搶標的營造商倒閉，延宕了七年才完工。由於建築經費由48億元飆升為68億元，設計監造單位要求追加支付數億元的技術服務費；經過七次調解，在柯文哲卸任前夕拍板定案。然而，台北市議員對於柯文哲在卸任前倉促做成決定，等於將議會當成「橡皮圖章」，感到難以接受。對蔣市府而言，若不接受這項調解，再進入仲裁程序的話，可能得承擔4.88億元的賠償及每年高達2000萬的利息，負擔更重。

卸任半年多，柯文哲留給蔣萬安的市政爛攤，一件件開始現形。除了北流、北藝，還有去年舉辦「雙城論壇」的107萬元經費，因為違反市議會不得動支的決議，而形成呆帳。為此，柯文哲之妻陳佩琪還開嗆，要求市府「開張罰單來，我去繳」。市府的公務，被如此操作成「家務事」，簡直讓百姓看笑話。

回看柯文哲當年打大巨蛋的英勇，對比今天他留下的爛攤爛帳，他居功打弊的威風，終究被自己諉過的習氣淹沒了。