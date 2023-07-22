黑白集／整合藍營 韓國瑜、郭台銘大器很難嗎？

國民黨主席朱立倫（右起）、總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜。（本報資料照片）

國民黨 23日將舉行全代會，推舉侯友宜 為總統候選人。儘管黨內仍有雜音，但預料「換侯」已不成氣候。據傳韓國瑜 原沒打算出席，經過勸說，韓辦宣布他將與「國民黨提名的候選人」坐在一起，共同下架民進黨。這當然是個好消息，但「侯友宜」三個字，似乎仍無法從他的嘴裡說出來。

藍營內部的整合好漫長，看得支持者都心焦，只有民進黨和民眾黨呵呵笑。侯韓其實已「同框」過一回，但兩人相敬如冰，椅子距離還被嘲「侯有移」。四年前，韓國瑜也在板橋體育館被提名選總統，侯友宜那天沒出席，也拒接新北競總主委。今天韓國瑜冷回敬，若依政壇的一貫評語，只是「剛好而已」。

但是，報老鼠冤，真的是「剛好」嗎？如果大器一點，會損失很大嗎？韓國瑜當年領教過侯友宜對他的冷淡，今天主客易位，如果他也學對方的冷眼，豈不是和對方一般見識？如果他大方擁抱對手，展現自己對大局召喚的熱情，應該會更受到尊敬吧！同時，也讓侯友宜有慚愧的機會。

大器真的很難嗎？這完全取決於當事者的心胸和眼界多寬大。盧秀燕早早宣布無參選意願，這是為藍營可能遭「市長落跑」的攻擊設想；她近日主動在台中幫侯友宜造勢，則是在黨士氣渙散時幫忙凝聚。這就是大器！

韓國瑜回歸後，郭台銘也該想想了。