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北流1.9億工程款未結清 北市府、柯文哲交鋒

記者楊正海／台北22日電
台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元台幣(約610.8萬美元)工程款未結，前市長柯文哲表示，既然中央不願意出錢，那就北市府自己出。(記者陳正興／攝影)
台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元台幣(約610.8萬美元)工程款未結，前市長柯文哲表示，既然中央不願意出錢，那就北市府自己出。(記者陳正興／攝影)

台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元（台幣，下同，約606萬美元）工程款未結，每月利息達80萬元，引發前市長柯文哲辦公室跟文化部互槓。前市長柯文哲前天表示，既然中央不願意出錢，那就北市府自己出，還說，如果是民進黨執政的縣市，中央就會給錢，非民進黨執政縣市就沒錢。北市府發言人殷瑋則回嗆，柯卸任前為什麼不自己出錢？

民眾黨昨質疑，市府不要玩兩面手法，應持續向文化部爭取經費，保障市民權益。殷瑋再表示，柯前市長的立場，竟然不是依協議向中央爭取，令人遺憾。

民眾黨台北市議會黨團副主任吳怡萱昨質疑，根據蔣市府提供的資料顯示，去年一整年柯市府不斷與文化部透過「行文溝通」短絀金額及資料說明，直到今年7月11日，文化部才正式回函台北市政府「不另編列經費支應」，顯見殷偉「沒做功課」就貿然發言。

吳怡萱說，台北流行音樂中心是文化部計畫、地方經營，歷經13位行政院長、12位文化部長、三位台北市長，到現在時間長達15年，監察院也曾經糾正行政院、文化部和台北市政府執行效率不彰，柯文哲前市長在任內積極處理，才能讓北流風光開幕，否則會一再流標。

吳怡萱指出，文化部切勿因政黨、顏色不同，損及國人利益，也請蔣萬安市長履行承諾，繼續與中央爭取經費，讓事件圓滿落幕。

殷瑋指出，去年8月文化局發文給文化部檢送履約爭議款項目說明資料之後，市府公務員長時間被中央已讀不回，請問當時的市長及其團隊做了什麼？真的有「不斷溝通」嗎？是不是等到快離任了，才急忙在12月再次行文？同時間是不是不斷在累積利息？

殷瑋指出，柯前市長的團隊難道從去年4月到現在，都對文化部的立場沒有掌握嗎？

北市議員苗博雅昨天「還原北流」表示，北流北基地在2014年10月22日郝龍斌市長任內決標，由春原營造24.2億得標。決標過了兩個月，12月25日，柯文哲才上任。南北基地分開招標，北基地先蓋，先發包，是郝龍斌任內的事，不是柯文哲決策，這個關鍵時序，柯文哲前市長不可能不知道，「柯文哲參選人也一定知道」 。

苗博雅表示，北流北基地早在柯文哲前市長「上任前」就「發包出去」了，柯文哲是把好的功勞獨攬，問題都丟給別人；還批柯「事實錯誤、時序錯誤、不老實」。

柯文哲 民進黨

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