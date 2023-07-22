台CPTPP密件外洩 國安局證實正在徹查

台灣CPTPP密件傳遭外洩，國安局證實正在徹查 。（本報資料照片）

路透昨天報導，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的機密評估。

這起機密文件外洩調查，時間點頗為敏感。台灣明年初將舉行總統選舉，且2021年9月，北京 與台北先後正式提出加入CPTPP的申請，而北京還公開表示反對台灣的申請案。

路透說，台灣國安局向他們證實，表示「有注意到疑似政府文件最近在網路上傳播，相關單位正在進行調查，並應對這類資訊的來源。」

報導指出，一名官員表示，發布於美國貼圖討論版8kun上的部分文件屬實，只有一小部分是偽造。另一名官員表示，部分文件內容「似乎屬實」，目前無法立即查明這些文件是如何流出。

據報導，外洩文件包括國安局去年10月針對台灣申請加入CPTPP進行的機密「安全評估」，與來自台灣駐日本、越南 代表處，關於中國和台灣申請加入CPTPP的外交電報，以及台灣駐美代表處今年一份關於台美貿易談判的機密報告。

對此消息，國安局昨回應，「已經注意到近期網路流傳疑似政府文件，相關單位正查處這類訊息的來源，以及是否涉及中共 對台認知作戰」。

外交部再次強調，網路訊息真假難辨，請各界切勿轉傳來路不明訊息，以免受到有心人士的惡意誤導。

英國16日正式簽署加入CPTPP的協議。針對其他經濟體有意加入CPTPP，英國商業暨貿易部表示，英方將致力確保已建立的標準「不會為任何新成員放鬆」，特別是與「市場扭曲行為」有關的部分。