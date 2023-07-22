我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

台CPTPP密件外洩 國安局證實正在徹查

台灣新聞組／台北22日電
台灣CPTPP密件傳遭外洩，國安局證實正在徹查 。（本報資料照片）
台灣CPTPP密件傳遭外洩，國安局證實正在徹查 。（本報資料照片）

路透昨天報導，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的機密評估。

這起機密文件外洩調查，時間點頗為敏感。台灣明年初將舉行總統選舉，且2021年9月，北京與台北先後正式提出加入CPTPP的申請，而北京還公開表示反對台灣的申請案。

路透說，台灣國安局向他們證實，表示「有注意到疑似政府文件最近在網路上傳播，相關單位正在進行調查，並應對這類資訊的來源。」

報導指出，一名官員表示，發布於美國貼圖討論版8kun上的部分文件屬實，只有一小部分是偽造。另一名官員表示，部分文件內容「似乎屬實」，目前無法立即查明這些文件是如何流出。

據報導，外洩文件包括國安局去年10月針對台灣申請加入CPTPP進行的機密「安全評估」，與來自台灣駐日本、越南代表處，關於中國和台灣申請加入CPTPP的外交電報，以及台灣駐美代表處今年一份關於台美貿易談判的機密報告。

對此消息，國安局昨回應，「已經注意到近期網路流傳疑似政府文件，相關單位正查處這類訊息的來源，以及是否涉及中共對台認知作戰」。

外交部再次強調，網路訊息真假難辨，請各界切勿轉傳來路不明訊息，以免受到有心人士的惡意誤導。

英國16日正式簽署加入CPTPP的協議。針對其他經濟體有意加入CPTPP，英國商業暨貿易部表示，英方將致力確保已建立的標準「不會為任何新成員放鬆」，特別是與「市場扭曲行為」有關的部分。

北京 越南 中共

上一則

恩恩爸求償國賠1元敗訴 新北市府免賠

下一則

國民法官首例宣判 殺家暴夫自首減刑 不符「情堪憫恕」

延伸閱讀

路透：申請加入CPTPP密件疑外洩 台灣正徹查

路透：申請加入CPTPP密件疑外洩 台灣正徹查
新聞評論／CPTPP、RCEP皆空 台續反服貿

新聞評論／CPTPP、RCEP皆空 台續反服貿
暗指中國？日經濟再生相：用貿易施壓的國家難進CPTPP

暗指中國？日經濟再生相：用貿易施壓的國家難進CPTPP
CPTPP成員國16日開會 台灣入會案傳尚無共識

CPTPP成員國16日開會 台灣入會案傳尚無共識

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲