我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

郭台銘、柯文哲、侯友宜砲口一致 齊批民進黨

記者程遠述、翁唯真、林縉明／台北22日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）21日出席桃園造勢大會。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（右）21日出席桃園造勢大會。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨全代會明登場，總統參選人侯友宜一連三天造勢，昨第三場在桃園舉行，侯與國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政大進場，全場近千人高喊「政黨輪替、立院過半」。昨晚鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲也各有活動，侯郭柯三人都將砲口對準民進黨。

鴻海創辦人郭台銘21日在新北三重出席董事長開講活動。（記者林澔一／攝影）
鴻海創辦人郭台銘21日在新北三重出席董事長開講活動。（記者林澔一／攝影）

郭昨晚在板橋出席「董事長開講粉絲見面會」，現場逾千人。郭砲轟民進黨總統參選人賴清德若當選，兩岸會更危險，他批評「有人連台南都做不好」時，還補充說「我沒說新北喔」。台下觀眾直呼「選總統」，郭台銘則笑答，自己民調這麼低怎麼當選，「所以我要靠你們，現在爹不疼，娘不愛，只有中間選民」。

郭台銘回答問題時開玩笑稱自己應該選立委，擔任主持的國民黨台北市議員徐巧芯則問郭台銘「立法院長還有考慮嗎？」郭台銘接連搖手並笑答，「不能跟你們搶工作」。昨晚國民黨議員葉元之、徐巧芯、張斯綱都到場，郭台銘向葉喊話，「歡迎加入郭陣營」。對於郭台銘7月23日行程，郭台銘辦公室表示還未確認。

民眾黨總統參選人柯文哲21日出席活動，批民進黨天天鬼扯。（記者蘇健忠／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲21日出席活動，批民進黨天天鬼扯。（記者蘇健忠／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚出席台北市車輛產業台灣選哲之友會成立，柯文哲說，民進黨政府每天鬼扯，只會抹黑，更缺水缺電缺工缺人才。他希望能夠成為美中溝通橋梁，不是美中對抗的棋子，最重要是要台灣團結。

國民黨全代會將正式通過提名侯友宜參選總統，前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜以及國民黨執政的13個縣市首長都將出席。不過，立法院前院長王金平則不會出席。

侯友宜昨接受廣播專訪時批民進黨造成缺電缺工、兩岸衝突。他毫不迴避選情落後，以「抓歹徒」妙喻選舉，過去他常被歹徒壓在地上，卻也擅於翻身反擊，來自膽識與永不放棄的堅持。

民進黨總統參選人賴清德「走入白宮說」持續發酵，侯友宜質疑，賴清德不是自稱是台獨務實的工作者嗎？又說要走入白宮，外界有很多質疑的聲音，賴清德必須要面對、回應。

賴清德昨天出席活動時重申，他會以中華民國台灣團結台灣社會，延續蔡英文總統的「四個堅持」及自己所提的「四大支柱」，維持台海現狀、捍衛民主自由體制。不過，對於「走入白宮」相關議題未有回應。

郭台銘 國民黨 賴清德

上一則

苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴 一審駁回

下一則

恩恩爸求償國賠1元敗訴 新北市府免賠

延伸閱讀

選總統之心未熄？郭台銘：還有好多想法想與大家分享

選總統之心未熄？郭台銘：還有好多想法想與大家分享
賴清德「白宮說」 侯競辦批：麻煩製造者2.0

賴清德「白宮說」 侯競辦批：麻煩製造者2.0
新聞幕後／金溥聰訪張榮味 解「侯韓心結」 關鍵

新聞幕後／金溥聰訪張榮味 解「侯韓心結」 關鍵
台大選民調 4強爭霸賴33.9% 柯20.5% 侯18% 郭15.2%

台大選民調 4強爭霸賴33.9% 柯20.5% 侯18% 郭15.2%

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲