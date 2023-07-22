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新聞評論／賴清德「走進白宮」說 枉成「公子送頭」

聯合新聞網重磅快評
賴清德「走進白宮說」引火焚身，美方透過金融時報再次敲打。（本報資料照片）
賴清德「走進白宮說」引火焚身，美方透過金融時報再次敲打。（本報資料照片）

民進黨總統參選人賴清德「走進白宮說」引火焚身，美方透過金融時報再次敲打，相距上次「疑賴論」不過半年。對比拜登政府設護欄防堵北京擦槍走火，美方為賴清德架設電網，阻絕務實台獨暴走，接連預防性作為前所未見。從美中博弈來看，民進黨提名史上最危險的總統候選人，成為大國重啟安全對話的由頭，賴清德狂言枉成「公子送頭」。

金融時報披露，賴清德一席「當台灣總統可以走進白宮，我們所追求的政治目標就已達成」，美方懷疑賴當選後的兩岸關係牴觸美國「一個中國」政策，要求賴營說明。黨政部門及側翼慌忙滅火，將金融時報和中共駐美大使、台灣在野勢力的說法打包成刻意系列操作。另斷章取義稱該報導已證實白宮否認向賴營提出關切。

府院黨不敢要求金融時報來函照登，卻拿其中一句話否認整篇報導，如此指鹿為馬，已說明後院著火。金融時報雖指白宮否認施壓，但美國官員受訪並未否認行政部門有此關切。

更重要的是，拜登政府力求在台灣各候選人之間保持公平，而這篇報導的大小標題「華府就副總統走進白宮的期待向台灣施壓」、「賴的評論與美國長期政策不一致」，白宮或國務院都沒否認，難道民進黨以為世人讀不懂這意有所指的沉默嗎？

賴清德深受美國疑賴論困擾，兩岸政策言必稱延續蔡英文「四項堅持」，日前投書美媒提出四大支柱，承諾維護兩岸現況，不排除在互利尊嚴條件下與對岸展開對話。但這些表忠話都被他「走進白宮說」自證為大謊言。lie金孫很不老實，撒謊被揭穿，就急著甩鍋賴給支持者。

賴營宣稱是宜蘭後援會總召集人先提到「大選是白宮與中南海的選擇」，賴清德「順著話回應」。外界把重點放在「白宮」，賴也很驚訝。但是，選總統的人在國家生存問題可以人云亦云嗎？而且，明明是賴清德將「台灣總統走進白宮」與「達成政治目標」畫上等號，宣稱承諾不悔，還發新聞稿，怎麼惹火美國爸爸就推諉卸責，這與渣男何異？

蔡政府及賴營與其責怪在野黨見縫插針，不如自問：為何蔡總統的外媒好友要在賴清德過境美國前拋出訊息，雷擊台獨金孫？

華府已有上半年降縮蔡英文過境待遇的前例，本不可能反其道優遇賴清德高調過境。當美中高層正在修復關係，北京將賴過境當作灰犀牛作文章，美方便可將 「蔡規賴隨」作人情送給北京。賴清德將台獨建國的終點站畫設在白宮，以為鞏固鐵票大位唾手可得，怎料失去美方信任前功盡棄，足見他對國家安全的輕重權衡，驕橫不知利害。

白宮 賴清德 北京

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