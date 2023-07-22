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前立委羅志明共諜案無罪 退役少將夏復翔判5個月

記者古和純／高雄22日電
前立委羅志明（左）、前海軍少將夏復翔夏復翔（右）因引介退役將領至大陸接受大陸招待，捲入共諜案。（本報資料照片）
前立委羅志明（左）、前海軍少將夏復翔夏復翔（右）因引介退役將領至大陸接受大陸招待，捲入共諜案。（本報資料照片）

台聯前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔因多次邀請退將赴大陸，協助陸方發展組織，2人涉嫌違反國家安全法等罪，3月遭雄檢起訴，昨天高雄地方法院作出判決，羅志明無罪，但夏復翔被判5個月徒刑。

本報系聯合報報導，雄檢透過情資調查，2013年至2019年間，羅、夏2人疑遭中共吸收，利用政、軍人脈引介國軍特定階級、退役將領，前往大陸接受招待，計引介退將赴陸13次，據統計，三軍退將共48人接觸陸方統戰組織。

羅、夏2人公司、住處，1月5日遭檢警搜索查扣相關證物，高地院裁定羈押禁見，雄檢依違反國安法等罪3月16日起訴2人，由於法院認定，羅、夏仍有逃亡、串證之虞，裁定兩人續押3個月，但羅、夏提出抗告，後遭高分院駁回。

據悉，大陸宣傳統戰思想，用「和平統一」、「一國兩制」、「武統臺灣」等口號，利誘拉攏國軍退將為大陸機構發展組織行為，而羅、夏二人到案後，承認招待退將到大陸，但矢口否認發展共諜組織。

昨天高雄地方法院作出判決，羅志明無罪，但夏復翔被判5個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

另據台北中國時報報導，高雄地院認為，無證據顯示羅、夏2人替李鷹發展共諜組織，此部分判無罪。但夏確實曾引介14名台灣海軍退役將領赴陸參加「黃埔軍校同學會」，所幸尚未有人遭該組織利用，依《國家安全法》輕判夏5月、可易科罰金，可上訴。夏強調「從小就沒犯過什麼錯！」官司尚未定讞，不方便多表示意見。雄檢則表示將上訴。

海軍退役少將夏復翔（右）遭判刑5月。本報資料照片
海軍退役少將夏復翔（右）遭判刑5月。本報資料照片

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