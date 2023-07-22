苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴 一審駁回

苗栗縣長鍾東錦當選無效官司21日一審宣判，鍾東錦獲勝訴。（本報資料照片）

苗栗縣長鍾東錦遭檢方及競選對手徐定禎提起當選無效之訴，苗栗地方法院昨天一審宣判鍾東錦勝訴，檢方強調將等收到判決書後再研議是否上訴，鍾東錦由律師發言強調判決結果是「還鍾縣長一個公道」，鍾也一直以平常心看待這起訴訟；另外，大湖鄉民代表會主席謝見德、大湖村長傅顯榮判決當選無效，全案可上訴。

去年地方選舉，鍾東錦及謝見德等四人被控涉及縣長、鄉長、代表、村長選舉「四合一」現金買票，苗栗地院審理終結，昨天下午宣判，判決鍾東錦、大湖鄉民代表林裕欽當選無效之訴駁回；謝見德、大湖村長傅顯榮判決當選無效。

鍾東錦辯護律師饒斯棋指出，感謝合議庭作出公平、公正及公開的判決，還了縣長鍾東錦一個公道，判決後他與鍾縣長通話，鍾強調一直以平常心看待此案，覺得「沒有做的事就是沒有」，判決可證明事實。

饒斯棋質疑涉案被告在調查期間一再受到不當訊問，過程中67次提及未幫鍾買票，法院審理過程及判決結果可證明鍾東錦沒買票的客觀事實，在收到判決書後將與鍾研議是否對相關人員提起告訴。他並呼籲檢方停止上訴，尊重苗栗縣44萬多選民的民主選擇。

鍾東錦競選縣長期間的對手、現任行政院中辦執行長徐定禎表示，他個人尊重法院的判決結果，至於是否提出上訴要與民進黨 中央及律師方面再研議。