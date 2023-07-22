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陳內閣警訊？上任5個月施政滿意度未過半

台灣新聞組／台北21日電
行政院長陳建仁21日出席「2023第二屆亞太永續博覽會開幕暨聯合頒獎典禮」，他致詞提到，聯合國永續發展目標是台灣和國際接軌的重要契機。(記者屈彥辰／攝影)
行政院長陳建仁21日出席「2023第二屆亞太永續博覽會開幕暨聯合頒獎典禮」，他致詞提到，聯合國永續發展目標是台灣和國際接軌的重要契機。(記者屈彥辰／攝影)

上任五個多月的行政院長陳建仁昨天出席「2023第二屆亞太永續博覽會開幕暨聯合頒獎典禮」，會前受訪針對陳內閣的民調好感度下降時表示，各界意見都會納入參考，會加強台灣的經濟發展和社會福利，使民眾得到最好照顧。

本報系聯合報報導陳建仁被問到，有民調指出過去2個月，對陳內閣施政表現有好感的人減少50萬人，反感的人增加100萬人以上，且根據台灣民意基金會公布的內閣表現民調，有45.7%民眾表示滿意、35.9%表示不滿。他說，相關的資訊還有各界的意見都會列入參考。感謝民眾對於政府的支持，政府會持續不斷地來加強各項行政措施，會來加強台灣的經濟發展和社會福利，使民眾得到最好的照顧，使大家能夠一起建立更加溫暖、更加堅韌的台灣。

民眾對陳內閣施政表現滿意者遞減，不滿意者激增，據台北中國時報報導，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，內閣施政是2024大選關鍵變數。

據報導，游盈隆說，和5月相比，滿意者減少2.6個百分點，不滿意者遽增6個百分點，一個百分點約等於19.3萬人，這意味過去兩個月對陳內閣施政表現有好感的人減少50萬人，反感的人增加。若是和3月調查相比，5個月來整體民意對陳內閣的「善意儲藏（滿意與不滿意的差距）」萎縮13.9個百分點，若這樣的趨勢不變，必將對民進黨2024總統與立委選情帶來重大的衝擊。

國民黨立委李德維說，陳建仁的蜜月期已經過了，滿意度會下降完全不意外，看過陳建仁詢答的人都知道，陳對各部會業務完全不了解，幾乎都只能靠其他部會首長代答，根本就是空殼院長。「陳只是民進黨內閣的一張包裝紙，一戳就破」。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，民進黨執政7年沒想到的政策及改革，一選舉就都突然想到，陳院長為配合民進黨總統參選人賴清德選舉利益考量，沒有真正長遠規畫及改革，自然也被部分人民看破手腳。

據聯合報報導，關於高雄苓雅區昨晚無預警大停電，影響3000多戶，惹民怨，如何強化夏季供電穩定？陳建仁表示，台電昨晚已有說明，昨天停電是因為設備故障的關係，都已經完全修復完整，而且恢復供電。政府也有強化電網韌性的計畫，會來繼續維護相關的輸配電設備，讓類似的意外事故不要再發生。

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