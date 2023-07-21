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黑白集／6成民意想變天 誰在扯後腿？

黑白集
國民黨主席朱立倫表示，現階段必須團結在一起，讓明年1月13日政黨輪替，下架民進黨。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫表示，現階段必須團結在一起，讓明年1月13日政黨輪替，下架民進黨。（本報資料照片）

這次大選，希望「下架民進黨」的民意高達六成，顯示多數人支持政黨輪替。但在野陣營因整合困難，參選者互扯後腿，彼此分散了選票，民調排名只能落在二、三、四。得「分裂的在野黨」之助，賴清德支持度雖然撞頂，卻仍居於領先，老神在在。看在選民眼裡，對如此膠著、難有展望的未來，不免充滿焦慮。

儘管每次選舉都說「選民最大」，彷彿政治人物都要看選民臉色；但是，選民遭到政治權謀玩弄的事例也層出不窮。當年的三一九槍擊案、黃俊英的走路工事件、吳敦義的緋聞錄音帶、非常光碟事件，都曾把人心玩弄於股掌，選民在訊息迷向中被誤導投票，操弄者則順利賺走選舉。

選民意向易受操控，主要是訊息管道比較不足，無法從情勢判斷大局的發展。而多年來人民國家認同四分五裂，不同世代選民接受不同的教育洗禮，再加上政客和網軍的強烈誘導，民眾要保持客觀理性更是不易。但無論如何，選戰過程再熱鬧，投票終究只是民主的過程而非目的。如果六成民眾確認「下架民進黨」是目標，即應力促自己支持的候選人朝此方向前進，別再浪費民氣。

台灣有值得驕傲的民主成就，但「人民是頭家」則似乎只是傳說，許多人仍被「僕人」牽著走。這回，六成選民再被愚弄，民主就得倒著寫了。

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