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侯友宜新北造勢 自稱平凡人「這才是人民要的」

記者劉懿萱、李成蔭、張曼蘋／新北21日電
國民黨總統參選人侯友宜20日晚上在新北市舉行造勢晚會，圖為侯友宜進場時支持者致意。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜20日晚上在新北市舉行造勢晚會，圖為侯友宜進場時支持者致意。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨總統參選人、侯友宜為拉抬國民黨723全代會聲勢，從台中出發一連三天舉辦造勢大會，昨到本命區新北，侯友宜批民進黨總統參選人賴清德撕裂台灣，更直指民進黨執政七年，人民徹底失望，「寵豬舉灶，寵子不孝，寵民進黨，大家都在哭」。

來源：聯合新聞網

造勢大會傍晚6時40分在恆毅中學體育場開場，下雨澆不熄支持者熱情，近2000人座無虛席，黨主席朱立倫、新北市議長蔣根煌和前台北縣長周錫瑋等人到場助陣。侯友宜說，中央這幾年常講民主，但是「民進黨的民主是民進黨才是主」，「民進黨執政，人民不見了，人民善良跟笑容也不見了，人民對台灣的未來看不到希望」。

「你們開心嗎？」侯友宜說，民進黨執政下沒疫苗、沒口罩、缺水缺電還缺蛋，出口金額十個月負成長。三年來詐騙案攀升，兩岸兵凶戰危，一名父親跟他說「希望孩子進職場而非戰場」，這是平凡爸媽的聲音，也是大家擔憂的兩岸衝突；im.B供養權貴、學甲光電弊案，利益衝突是民進黨造成的，還有疫苗弊案到現在都沒有查清楚。

侯友宜說，「我是一個平凡人」，是三個參選人中最平凡的，但貼近平凡人的問題，才是人民需要的。盼大家相信、支持他，下架蔡英文政府、無能的民進黨。

朱立倫說，過去民進黨口口聲聲說要改變台灣，結果變成貪汙腐敗、霸道橫行，必須要用選票教訓民進黨。台灣要翻轉必須要政黨輪替，打棒球打九局，第一、第二局碰到亂流，但都知道要有信心與決心，只要團結，什麼都有可能，團結分裂都變成不可能，必須要把不可能變成可能。

民進黨 侯友宜 疫苗

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