我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

侯友宜台中造勢 盧秀燕同框力挺稱民調不靠譜須堅持

記者陳秋雲、劉柏均、陳苡葳、陳雅玲、楊正海、李成蔭／台中20日電
國民黨總統參選人侯友宜（中）赴台中造勢，市長盧秀燕（左）站台力挺，重現漢子、燕子同框。（記者黃仲裕／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（中）赴台中造勢，市長盧秀燕（左）站台力挺，重現漢子、燕子同框。（記者黃仲裕／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜跨出雙北市，全代會前首場造勢大會，昨晚在台中出發，市長盧秀燕站台力挺，重現漢子、燕子同框。盧秀燕說，「民調不靠譜，選舉靠的是大家努力」，五年前她選市長大家都不看好，民調封關前一天，有電視台說會大輸20萬票，最後她贏21萬票，「堅持、勇敢，一定能反敗為勝」。

來源：聯合新聞網

這場「台中盧好、台灣越侯（意指更好）」總統、立委參選人聯合懇託會，除盧秀燕、國民黨主席朱立倫，已提名的七名藍營台中立委參選人、黨籍市議員也大集合，現場湧入逾千支持者，國旗揮舞，齊聲高喊「下架民進黨」。

盧秀燕說，這段時間有很多紛爭，大家希望贏，選舉又很激烈，侯友宜受到很多打擊委屈，但別人唱衰沒有關係，只要堅持信念，認真拉票，就會創造盧秀燕的奇蹟。

侯友宜批民進黨，一年詐騙案被騙700億元台幣（約22.5億美元），imB吸金案就是典型假投資真供養權貴，還有台南光電、疫苗弊案沒搞清楚，未來讓他一一查清楚，給人民交代。侯也說，多年來參加無數次槍戰，好幾次被歹徒拿槍頂頭，他第一個念頭一閃就是不能放棄，放棄生命就沒有了，「扳過來就是我們的」。

鴻海創辦人郭台銘昨則走訪北農，北農未派主管接待，但基層員工穿制服帶郭參訪；郭台銘頻頻稱讚北農前總經理韓國瑜，拉攏韓粉意味濃厚。

侯友宜 民調 郭台銘

上一則

金溥聰南下拆彈拜會張榮味 張：郭台銘未選會挺侯友宜

下一則

蘇姿丰：AMD與台供應鏈關係穩固

延伸閱讀

韓國瑜確定出席國民黨全代會：和侯友宜並肩下架民進黨

韓國瑜確定出席國民黨全代會：和侯友宜並肩下架民進黨
藍中常會「換侯」提案胎死腹中 侯友宜造勢3連發

藍中常會「換侯」提案胎死腹中 侯友宜造勢3連發
侯友宜716被噓 朱立倫：所有噓聲 將來要化為掌聲

侯友宜716被噓 朱立倫：所有噓聲 將來要化為掌聲
9月訪美見副國務卿？侯友宜：和美保持聯絡安排當中

9月訪美見副國務卿？侯友宜：和美保持聯絡安排當中

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
716凱道遊行現場狀況，網紅「四叉貓」推估人數最高峰約1.5萬至2萬人。記者翁至成／攝影

716凱道遊行到底多少人？四叉貓推估 警認為「差不多」

2023-07-16 10:09

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因