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軍公教調薪 挨批中央請客地方埋單

記者鄭媁、林銘翰、屈彥辰、張睿廷／台北20日電
國民黨立委王鴻薇（中）、台北市議員徐巧芯（左）、台北市前議員羅智強（右）19日舉行記者會，批評中央選前喊請客為公務員調薪，選後卻逼地方政府籌錢。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨立委王鴻薇（中）、台北市議員徐巧芯（左）、台北市前議員羅智強（右）19日舉行記者會，批評中央選前喊請客為公務員調薪，選後卻逼地方政府籌錢。（記者潘俊宏／攝影）

行政院宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，傳出中央不援例全額補助，地方政府需自負一半。雙北、桃園都反對，新北市府批中央不要選舉一到就亂喊價，掏空地方基礎建設經費；高雄和台南也都希望中央多補助。國民黨立委王鴻薇等人昨天批評「中央選前請客，選後逼地方政府籌錢埋單」，要求中央全額補助。行政院表示，雖北市及部分縣市收支未有差短情況，政府仍予半數補助，已優於以往。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞昨表示，中央臨時公布的政策，完全沒考慮財政穩定問題；「紅利中央收、成本地方負擔」，自己的加薪自己找財源，到頭來苦了基層。

來源：聯合新聞網

王鴻薇與台北市議員徐巧芯、前議員羅智強舉行記者會。王鴻薇說，除了台北市，其他縣市也有補助被砍半狀況，地方恐哀鴻遍野，「要成就民進黨總統參選人賴清德選總統，卻要由地方統統埋單。」相當不負責。

王鴻薇說，軍公教調薪過去由中央全額支出，明年調薪，中央只補助北一半，市府要去哪找錢？難道中央請客要地方埋單？

王鴻薇昨在立法院質詢，要為北市爭取全額補助，行政院長陳建仁表示「這不可能」。陳揆表示，中央政府負責中央人事費用、地方政府負責地方人事費用。他說，因為疫情，第一年全額補助，第二年起地方要自行負責。

行政院發言人林子倫表示，中央已將地方政府的正式人員人事費用納入一般性補助款基本財政支出，若有差短則予補助；北市及部分縣市未有差短情況，政府仍補助半數，已優於以往。

國民黨 賴清德 疫情

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