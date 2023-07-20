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新聞評論／冷氣房裡的權貴 哪知民間疾苦

聯合報社論
七一六凱道萬人烈日下怒吼，民進黨全國黨代表大會在台北圓山大飯店舉行，蔡英文總統（前中）出席，說「冷氣還不錯！」（本報資料照片）
七一六凱道萬人烈日下怒吼，民進黨全國黨代表大會在台北圓山大飯店舉行，蔡英文總統（前中）出席，說「冷氣還不錯！」（本報資料照片）

七一六凱道萬人烈日下怒吼，另一頭蔡總統在圓山飯店說：「冷氣還不錯！」有遊行民眾熱到中暑，府院黨高層卻集體穿著厚棒球外套在圓山飯店開全代會，網友炸鍋。民進黨立委劉世芳卻說，「在飯店有冷氣，在凱道沒冷氣，這是很正常的現象。」副總統賴清德曾以「礦坑中的金絲雀」形容去年選舉結果，認為是民意對政府的警告；如今蔡政府卻仍像「冷氣房的金絲雀」，享受自己的權貴生活，根本不顧民間疾苦。

民進黨去年選舉大敗，賴清德以「礦坑中的金絲雀」示警黨公職，表示金絲雀可以偵測到礦坑中外洩的天然氣，是礦工用來偵測危機的早期預警。九合一敗選，人民已向民進黨發出警告，民進黨一定要重視選民以選票提出的鞭策；如果「已讀不回」，更大危機將在後面。

此話言猶在耳，不到半年，就被民進黨拋在腦後。這半年，不僅民進黨中央接連爆發MeToo性騷事件，連黨政、司法高層都中箭落馬。黨內初選更是刀刀見骨，賴清德雖祭出「排黑條款」，綠營仍爆出光電利益、議長賄選、黨政權貴與詐騙集團主謀交互酬酢事件，民進黨執政形象蕩然無存。為此，賴清德支持度卡在綠營基本盤的「天花板」，始終難以突破，顯示中間和年輕選民對民進黨的不信任。

「下架民進黨」是在野黨的總統參選人共同訴求，在多份民調中，賴清德支持度雖穩居第一，卻不代表選民看好賴清德或民進黨，而是在野黨互扯後腿，才讓執政滿目瘡痍的執政黨可以繼續傲慢，自我感覺良好。

面對2萬多民眾頂著豔陽上凱道，蔡英文穿著棒球外套笑稱「冷氣還不錯」，正巧是強烈的對比：不論多少人走上街頭，都無法威脅冷氣房裡的執政權。蔡總統的這句玩笑，被外界拿來當執政黨漠視民間疾苦的諷寓。民眾揮汗高呼「公平正義救台灣」、民進黨吹冷氣吶喊「民主團結挺台灣」，官民「最遠的距離」莫過於此。

民進黨已忘了「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，蔡總統莫非也忘了自己在野時曾與群眾席地夜宿凱道，大罵馬總統離人民太遙遠。如今，蔡總統變成自己指責過的人，換了位子就換腦袋。民進黨高官養尊處優，習慣了權貴的滋味，聚集在五星飯店手裡拿著紅酒佳餚，嘴巴談著公平正義，冷眼旁觀年輕人在凱道曬太陽。諷刺的是，蔡總統的能源轉型政策岌岌可危，但黨政官員「穿著厚外套吹冷氣」，要展現什麼節能示範？

2016大選時，蔡英文曾以民進黨總統候選人身分，嘲諷馬總統的元旦文告讓她提醒自己，絕對不要做一個「數字總統」。她說，數字只是施政者的參考，不是政治追求的目標，若只看見數字，卻未看見人民的感受，那只想用數字蒙混遮掩，「那樣的政府，就會是令人失望的政府」。且看，全代會當天閣揆陳建仁長篇大論地報告蔡政府「政績」，許多數字不是灌水、就是誤導，這不也是「令人失望」的政府？

蔡總統曾說，年輕人跟政府打交道不用太溫良恭儉讓，如果第一、二次聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見，「你可以拍桌子。」如今，蔡總統自己卻被批評為忘記民瘼的「數字總統」，也像是聽不見人民怒吼的金絲雀總統。

由於在野黨腳步紛亂，民進黨自認只要顧好泛綠基本盤賴清德即能當選；因此，對於民眾的不滿始終沒有真正面對。但當民怨氾濫成河，反噬必定來得又快又急，賴清德曾預告「最大危機必然在後面」，恐將一語成讖！

民進黨 賴清德 蔡英文

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