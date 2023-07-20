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最新民調4成2樂見郭台銘攪局 衝擊柯文哲、侯友宜選情

記者蔡晉宇／台北20日電
台灣民意基金會20日公布「國人對郭台銘獨立參選總統的態度」民調結果，16.6%非常樂見，24.9%還算樂見，23.4%不太樂見，19.8%一點也不樂見，12%沒意見，3.4%不知道。（圖：台灣民意基金會提供）
台灣民意基金會20日公布「國人對郭台銘獨立參選總統的態度」民調結果，16.6%非常樂見，24.9%還算樂見，23.4%不太樂見，19.8%一點也不樂見，12%沒意見，3.4%不知道。（圖：台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今天公布「國人對郭台銘獨立參選總統的態度」民調結果，16.6%非常樂見，24.9%還算樂見，23.4%不太樂見，19.8%一點也不樂見，12%沒意見，3.4%不知道。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，可見台灣選民對郭台銘擬獨立參選2024總統看法分歧，樂見與不樂見者旗鼓相當，幾乎不相上下。

游盈隆指出，從政黨支持角度看，樂見郭台銘獨立參選的人並非都是民進黨支持者，其中還包括可觀的民眾黨支持者和中性選民，甚至有四分之一國民黨支持者，但令人好奇的為什麼有高達四成民眾黨支持者，樂見郭台銘出來「攪局」？

民調另外問了，「2024 台灣總統大選，如果由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、及郭台銘四人競爭，您傾向支持誰？」結果顯示，33.9%賴清德，20.5%柯文哲，18%侯友宜，15.2%郭台銘，7.4%尚未能決定，4.9%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，這表示郭台銘若選擇獨立參選，將改變競爭結構，短期內嚴重衝擊柯文哲與侯友宜選情，但對賴清德影響不大，賴清德不但將持續獨占鰲頭，還將大幅拉開與第二名柯文哲的差距。所以郭台銘若執意參選，可能就將成為藍營口中「歷史的罪人」，也難怪郭還未做最後決定。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是7月17、18日兩天；對象以全台為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話占70%，手機占30%。有效樣本1088人，市話763人，手機 325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

郭台銘 賴清德 柯文哲

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