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進總統府見蔡英文 安倍昭惠：患難見真情

記者丘采薇／台北即時報導
日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）率團訪問台灣，總統蔡英文（右）19日在總統府接見，雙方握手致意。（中央社）
日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）率團訪問台灣，總統蔡英文（右）19日在總統府接見，雙方握手致意。（中央社）

蔡英文總統19日接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，她表示，還記得去年3月，她和安倍晉三視訊會談，安倍提到希望早日來台灣訪問，這次安倍昭惠來台，不僅延續台日友好交流，更完成安倍晉三心願，弔唁前總統李登輝，令人非常感動。安倍昭惠則說，這次到台灣訪問，她深刻感受到台日之間厚重情誼仍存在，她也切身體會患難見真情。

蔡英文表示，安倍昭惠說，安倍晉三時時刻刻都在想著能為台灣做什麼，「我們也感受到安倍對台灣的真摯情誼，對於他的離世，我們都非常不捨。」

蔡英文說，去年在日本台灣交流協會外面，有民眾製作留言牆，短短一天就寫滿了文字，18日安倍昭惠探訪的安倍晉三銅像，也是由民間募資打造，大家都想要紀念這位台灣永遠的好朋友。安倍晉三以行動表達對台灣的支持，記得在疫情期間，在安倍晉三奔走下，促成日本政府捐贈420萬劑AZ疫苗給台灣，安倍晉三主張「台灣有事等同日本有事」，更展現對台灣重視。

蔡英文說，在安倍晉三及許多日本友人努力下，台日交流愈來愈緊密，也證明了共享民主自由價值的夥伴，可以互相幫忙，形成「善的循環」，也對全球的民主繁榮做出貢獻。

蔡英文表示，相信過去安倍晉三對台日的付出，現在透過安倍昭惠、台日官方和民間共同延續，會開創更豐碩的合作成果。今年1月「台灣安倍晉三之友會」獎學金首批錄取的學生已經到台灣，未來每年會提供數十位名額的獎學金，讓更多日本年輕人，到台灣學習交流。未來一起努力，讓台日友好關係不斷前進。

安倍昭惠表示，去年安倍晉三確實計畫要到台灣訪問，不過很遺憾在去年7月8日亡故，這次到台灣訪問，相信安倍晉三的靈魂也一起來台灣了。19日早上她到李登輝靈前獻花致意，她相信李登輝和安倍晉三已經在遙遠的某個地方注視台日關係，並期盼能更上層樓發展。

安倍昭惠說，在安倍晉三亡故之後，蔡英文及台灣各界先進慰問，同表哀悼，她再度由衷感謝。東日本地震發生後，台灣給予日本非常多援助，善款金額龐大，安倍晉三當時也嚇了一跳，非常感激。剛剛蔡英文說，日本捐贈疫苗給台灣，其實當台灣的鳳梨無法出口時，安倍晉三也曾經認真幫台灣宣傳，這次到台灣訪問，她深刻感受到台日之間厚重情誼仍存在，她也切身體會患難見真情。

安倍昭惠說，因為蔡英文和安倍晉三建立的良好互信關係，才能夠讓兩國有厚重情誼，這次訪台也受到「台灣安倍晉三之友會」許多照顧，更成立安倍晉三之友會獎學金。這次她特別與這些獲獎學生見面，希望台日兩國年輕人可以深化彼此之間的關係。個人也會秉持安倍晉三遺志，促進台日兩國關係發展。這次她獲得很溫馨的接待，謝謝台灣各界。

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天前往五指山國軍示範公墓，弔唁前總統李登輝。（李...
日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天前往五指山國軍示範公墓，弔唁前總統李登輝。（李登輝基金會提供）

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