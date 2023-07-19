性平三法禁師生戀擬以成年區分 有權勢關係不行

立法院臨時會將處理性平三法修正草案。不過現代婦女基金會、台灣防暴聯盟發表聯合聲明，質疑與職場相關的修法幅度甚少，未能解決實務困境。圖為示意圖。（本報資料照片）

行政院通過「性平三法」修正草案，明定校長或教職員不得與學生發展「有違專業倫理之關係」（師生戀），情節嚴重可由性平會處以終身解聘，但應否限定未成年學生，引發討論。行政院長陳建仁昨天在立法院答詢，性騷擾 定義可在立法院相關委員會審查時討論，他認為應朝禁止未成年師生戀方向走。

本報系聯合報報導，教育部 長潘文忠答詢表示，教育部後續會邀專家學者、團體及學校，就專業倫理準則深入討論，「成年和未成年」會是一個審慎思考的分際。教育部學務司長吳林輝受訪表示，考量未成年學生在身心發展、認知成熟度仍不足，將以嚴格標準看待，因此學校校長、教職員工不可對未成年學生發展親密關係。

至於成年學生，吳林輝表示會以「是不是有權勢關係」為判斷要件，也就是若有教學、輔導、論文指導、訓練等涉及評分，具權勢關係時，即使是成年學生，也不能發展跟性與性別有關的行為或關係，若無權勢關係，包括教師上學期授課、這學期沒有或已轉往不同學校服務，就沒這個問題。

台北中國時報報導，針對此次「性平三法」修法，現代婦女基金會、台灣防暴聯盟發表聯合聲明，雖肯定朝野對性騷擾防治及被害人保障的重視，但對本次#MeToo重災區的職場，主責的性別工作平等法修法幅度甚少，且大都針對行為人而非雇主責任的處理，未能解決實務困境。

聲明表示，性別工作平等法雖新增公權力介入外部申訴管道與民事「懲罰性賠償責任」，卻僅限於最高負責人或權勢性騷行為人，但職場性騷行為人大多不是最高負責人，難以回應現況。

民團呼籲，修法應強化國家責任入法，由主管機關入場輔導雇主落實防治責任，也應明定專案勞檢制度，督促雇主遵守防治義務。另外，為彌補職場性騷擾對受雇者或求職者損害，應建立對雇主的民事懲罰性賠償金制度，而非只針對權勢性騷擾行為人，同時增訂對雇主違反報復禁止規定者加倍裁罰，避免雇主對申訴者採取不利作為。