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吳淑珍又確診？ 洗錢案更三審仍未到庭

記者王宏舜／台北19日電

國務機要費修法除罪，前總統陳水扁等七人免訴，妻子吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑二年，最高法院今年四月撤銷她有罪部分，發回更審。台灣高等法院更三審昨開庭，吳淑珍「又請假」，法官廖怡貞看了診斷證明書後詢問律師陳國華「她6月30日確診？」陳無法確認，但指15年前開庭時吳的身體就很差，聲請停止審判。

陳水扁兒子陳致中，犯洗錢、偽證等罪，遭判刑一年二個月定讞，5月11日入監，爆出在獄中享特權，還有機會提早申請轉外役監。5月14日母親節，吳淑珍上陳水扁廣播節目，兩人在節目上盼兒早歸。

本案關於吳淑珍部分，最高法院指出，更二審雖然認定吳淑珍無正當理由不到庭而採一造辯論，但依去年診斷證明和當時疫情，吳是否確實因疾病而不能到庭，更二審未詳查，因此發回。

更三審昨行準備程序，吳淑珍事先已請假，法官詢問律師陳國華吳淑珍「又確診？」陳表示沒有仔細看診斷證明書，法官再問「你有沒有去看吳淑珍？」陳則答「有」。

請假狀所附的診斷證明書是6月30日所開出，有「確診」字語，陳國華表示吳淑珍一直有在服用藥物，他不能確定是哪一天確診，只知道她的身體比以前差。

陳水扁 母親節 疫情

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