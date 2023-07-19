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不倫戀男元配記者會突取消 王鴻薇指控谷辣斯向她施壓

記者季相儒、丘采薇／台北19日電
總統府前發言人谷辣斯於去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇（圖）原定陪同周姓元配及其律師舉行記者會，突然宣布取消。王鴻薇公開受訪時證實谷辣斯有向周姓元配施壓。（記者季相儒／攝影）
總統府前發言人谷辣斯於去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇（圖）原定陪同周姓元配及其律師舉行記者會，突然宣布取消。王鴻薇公開受訪時證實谷辣斯有向周姓元配施壓。（記者季相儒／攝影）

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇昨天原定陪同周姓元配及其律師舉行記者會，突然宣布取消。王鴻薇公開受訪時側面證實，谷辣斯有向周姓元配施壓。谷辣斯昨天則在臉書回應，「請政客停止消費李家人。霸凌者，你們夠了。」

王鴻薇說，她接到周小姐律師通知，因為周小姐的壓力實在太大，所以臨時取消了記者會，但是昨天律師還是有依約來立法院，到她的辦公室，跟律師稍微聊了一下。根據律師轉述，周小姐一直非常生氣，這事情發生後，周小姐希望副總統賴清德、蔡英文總統幫她主持公道，目前為止谷辣斯沒有任何道歉。周小姐原本訴求是希望谷辣斯能夠道歉、賠償，到現在為止她收到很多來自家庭、先生、族人的訊息，讓她覺得壓力很大，無法面對媒體。

被問到周小姐是否接受先生、谷辣斯的說法，王鴻薇表示，周小姐接收到谷辣斯希望她撤告，她也擔心會不會影響到她的先生工作，在她的天人交戰下，暫時不出來面對媒體。周小姐已透過律師提告谷辣斯，周小姐認為確實是有發生關係的。

王鴻薇直言，她沒有確認周小姐是否有接受先生、谷辣斯的說法，但她認為顯然是沒有，否則不會準備來台北舉行記者會，主要目的是希望谷辣斯不要再透過其他管道放話、施壓，希望她撤告。有些人甚至提到，如果繼續告谷辣斯的話，谷辣斯可能會直接告周小姐的先生，甚至告周小姐侵入住宅、強制恐嚇等等。

谷辣斯表示，她從未如王鴻薇指稱透過管道施壓要求撤告。

谷辣斯說，她擔任公職、競選期間，嚴守工作紀律，從未與隨扈有親密接觸。日前的「聖母峰」事件，引起社會討論及紛擾，再次向各界致歉。但鏡週刊「府發言人不倫戀」的系列報導，從未針對對話內容向她或李先生求證一次，連「一次」都沒有，即在「高人」指導下任意解讀，加油添醋，擴大解釋，無比殘忍。後續諸多媒體、名嘴的二手、三手傳播，只聽單方意見，從未查證她在競選期間及選後，每次面臨李強烈的情緒表達，是如何建議、安撫李需好好面對處理人生困境、與妻子好好溝通的事實。

谷辣斯表示，「自6月28日週刊惡意爆料以來，這段時間我如同赤身裸體慘遭輿論鞭笞，我與李一度簡短的對話，被拼貼扭曲後，讓我付出不成比例的代價。儘管如此，我還是要再次向受到影響與驚擾的家人朋友、支持者致上歉意，也要向原告及其家人說明，我同情你們被政治利用，但這場誤會非我而起，也非我原意。真相即將被釐清。」

賴清德 李強 國民黨

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