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柯文哲鬆口藍白合：水到渠成 藍委參選人請民眾黨勿提名

台灣新聞組／台北19日電
民眾黨總統參選人柯文哲。（本報資料照片）
民眾黨總統參選人柯文哲。（本報資料照片）

2024大選，外界關注「藍白合」議題，民眾黨總統參選人柯文哲18日接受廣播節目專訪表示，藍白合議題「順其自然，再拖一、二個月，有時候真的水到渠成」。柯並透露，很多國民黨立委參選人去拜託他不要提名人，現在某些地區跟國民黨合作就是不提人，尤其是藍綠五五波的地區，一旦民眾黨提名，「國民黨就掛了」。

本報系聯合報報導，針對柯文哲對外聲稱，許多藍軍小雞拜託他選舉合作，國民黨主席朱立倫18日表示，2024大選為了中華民國、台灣好，一定要政黨輪替，「讓做不好的民進黨，讓兩岸兵凶戰危的民進黨，讓大家過苦日子的民進黨，要能夠下台反省，才是民主的真諦」。

對於立委提名，朱立倫表示，提名過程如果造成的結果可能是損人不利己，或是可能造成自己人落敗的話，就要努力，「希望能夠協調、整合」；在野黨包括國民黨、民眾黨等一起努力，立委部分讓席次愈多愈好。

國民黨中央表示，與所有在野力量都有暢通管道，在許多政策、議題上也有共同理念，都會合作，會團結一起達到政黨輪替的目標，台灣主流民意就是要下架民進黨，「impossible is nothing（沒有不可能的事）」。

此外，鴻海集團創辦人郭台銘仍未放棄參選2024總統的可能，日前爆出郭台銘聲稱要「併購」民眾黨及民眾黨總統參選人柯文哲，引發議論。柯文哲昨接受專訪表示，郭台銘有打電話他，否認併購說，但民眾黨高層看到相關言論，都趨向保守，現在黨內提到郭就趕快逃。

未來是否會再跟郭台銘見面或電話聯絡？柯文哲表示，再講吧，做什麼事情自然就好，他們也沒有什麼過節，講話沒有什麼不可以，但要等他有心理準備，才會再接郭的電話。

知情人士表示，郭台銘私下已經對挺郭派表示，不想再和國民黨「攪和」，但仍會支持國民黨的立委參選人。郭台銘也深知，若有四組人參選總統，一定會讓民進黨總統參選人賴清德得利，因此，郭目前還是傾向成為非綠整合的共主，和柯文哲整合，仍然優先自己獨立參選。

716凱道「公平正義救台灣」活動，民眾黨總統參選人柯文哲（中）帶著立委參選人團隊...
716凱道「公平正義救台灣」活動，民眾黨總統參選人柯文哲（中）帶著立委參選人團隊上台致詞。（記者許正宏／攝影）

國民黨 郭台銘 柯文哲

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