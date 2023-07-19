藍中常會「換侯」提案胎死腹中 侯友宜造勢3連發

國民黨主席朱立倫（右二）與總統參選人侯友宜（中）等人18日晚出席台北市商業總會與開元聯誼會挺侯後援會成立大會，眾人一起高呼當選口號。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨 上周中常會原有中常委準備提案，建請黨中央完成三階段整合，整合出一組最強參選人，最後遭黨中央、侯辦居中協調暫緩；雖有中常委揚言今天要再闖關，但據了解，這項被視為「換侯」的提案，已胎死腹中。國民黨總統參選人侯友宜 也將從今晚開始，一連三天在台中、新北、桃園，舉辦三場大型造勢大會，全力拚出氣勢。

本報系聯合報報導，侯友宜造勢大會連三發，盼藍營各縣市諸侯一同為侯友宜、立委參選人拉抬聲勢，在7月23日全代會前展現團結氣勢，衝高總統民調。

今晚首場，規畫在台中市潮港城餐廳舉辦台中市總統暨立委候選人造勢大會，該場活動將宴請1000人，台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫都將出席。除了今晚台中場，明晚回到新北市主場，預計人數上看1500人。

台北市商業會暨開元聯誼會昨舉辦「支持挺侯友宜參選2024總統後援會」，除侯友宜外，朱立倫、台北市長蔣萬安、立委王鴻薇、議員李彥秀等人出席力挺。

侯友宜表示，兩岸在民進黨執政之下兵凶戰危，不得已才要延長兵役一年，若兩岸能降低衝突、務實交流，不用走到這一步；除了提升國防自衛能力，也要讓美方盟友努力合作，保衛兩岸穩定，才是要走的路。

侯友宜7月16日在凱道「公平正義救台灣」遊行致詞時被噓，朱立倫表示，當天侯友宜努力表達他關心公平正義，跟所有年輕朋友站在一起，當然有聽到掌聲與噓聲，「要把所有噓聲將來化為掌聲」。

媒體問到，七二三全代會是否邀高雄市前市長韓國瑜 出席？朱立倫表示，「韓國瑜是我們的中評委，他可以列席，我們也有發函，也特別希望韓市長能夠一起共襄盛舉」。

至於中常委的「換侯」連署，有中常委稱，目前連署名單在中常委、立委傅崐萁手上。參與連署的中常委表示，「我認為沒有希望了，不會拿出來了」，今天中常會，應該大部分「挺郭」中常委都不會出席。